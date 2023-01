Dakar Moto, tappa 1: colpo di scena, Sunderland cade e si ritira. Vittoria a Brabec

Inizio di 2023 nerissimo per la GasGas, che perde il campione in carica a causa di una caduta in avvio. Ne approfitta la Honda, al comando con Ricky Brabec

Non si può dire che quello del 2023 sia stato un buon inizio per Sam Sunderland e la GasGas: il campione in carica della Dakar Moto, è infatti caduto dopo una cinquantina di chilometri della prima vera tappa del rally raid, che non a caso è il più duro, difficile, imprevedibile (e quindi prestigioso) al mondo. L’inglese ha preso un colpo alla schiena ed è stato portato nell’ospedale di Yanbu’ a causa dei dolori, pur senza mai perdere conoscenza né la mobilità degli arti. Solo la prima doccia fredda per la casa spagnola, che ha poi vinto la frazione con Daniel Sanders, ma ha dovuto incassare una penalità per eccesso di velocità che ha fatto scivolare l’australiano dal primo al quinto posto.

Dakar 2023: Ricky Brabec (Honda) | Foto: A.S.O.

VEDI ANCHE

VINCE BRABEC Ad approfittare delle penalità è stato quindi lo statunitense Ricky Brabec, che ha portato la sua Honda a vincere la prima vera frazione della Dakar 2023 in 4 ore, 14 minuti e 10 secondi. Alle sue spalle, in un podio tutto americano, l’argentino Kevin Benavides (KTM) è stato staccato di 19 secondi, con il vincitore del prologo di ieri, Toby Price (sempre su KTM), terzo a 39”. Quarto posto per Joan Barreda, che precede il già citato Daniel Sanders. Domani, lunedì 2 gennaio 2023, la carovana lascerà il bivacco di Sea Camp grande protagonista di questo avvio di gara, trasferendosi ad Alula, in una tappa lunga 589 km, di cui 430 cronometrati.

Dakar 2023: Daniel Sanders (GasGas) | Foto: A.S.O.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 1a TAPPA SEA CAMP-SEA CAMP

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04h 14' 10'' 2 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 00' 19'' 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 00' 39'' 4 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY JB TEAM + 00h 00' 45'' 00h 01' 00'' 5 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00h 00' 45'' 00h 02' 00'' 6 MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00h 01' 14'' 7 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 02' 07'' 00h 02' 00'' 8 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 04' 17'' 9 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 05' 12'' 10 JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00h 07' 10''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 1a TAPPA

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04h 14' 10'' 2 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 00' 19'' 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 00' 39'' 4 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY JB TEAM + 00h 00' 45'' 00h 01' 00'' 5 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00h 00' 45'' 00h 02' 00'' 6 MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00h 01' 14'' 7 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 02' 07'' 00h 02' 00'' 8 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 04' 17'' 9 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 05' 12'' 10 JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00h 07' 10''

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/01/2023