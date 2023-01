Dakar Moto, tappa 2: Klein vince e balza al comando della generale

La seconda tappa della Dakar 2023, da Sea Camp ad Alula, prevedeva 589 km totali di cui 430 cronometrati. Una distanza che ha permesso di rivoluzionare la classifica della competizione Moto, con l'americano Mason Klein che si è preso sia la vittoria di giornata sia la prima posizione in classifica generale nonostante 2 minuti di penalità sul suo tempo finale. Il pilota del Bas World KTM Racing Team ha cambiato passo nella seconda metà del percorso, recuperando man mano posizioni agli intermedi fino a concludere con un margine di oltre un minuto sul tedesco Sebastian Buhler e sul connazionale Skyler Howes.

VEDI ANCHE

SCENDE BRABEC Ai piedi del podio di giornata si è fermato il pilota del Botswana Ross Branch, mentre in quinta posizione troviamo Toby Price. L'australiano, terzo dopo la tappa di ieri, guadagna una posizione in classifica generale nella quale fa invece un passo indietro l'ex leader Ricky Brabec. L'americano oggi ha faticato parecchio fin dai primi chilometri, chiudendo con oltre 5'30'' di ritardo dal vincitore. Si piazzano nella top10 di giornata anche Joan Barreda e Kevin Benavides, ora terzo e quarto della generale davanti a Daniel Sanders. Il pilota della Red Bull GasGas Factory Racing è stato tra i più veloci fin dalle prime ore, transitando con il miglior tempo in tutti gli intermedi della seconda parte di tappa, salvo perdere oltre 4' da Klein nel tratto finale. Al traguardo ha poi ammesso di aver rallentato di proposito, per evitare di partire per primo nella terza tappa. Quest'ultima prevede domani 668 km da Alula ad Ha'il, di cui 447 cronometrati, in un percorso che si snoderà in zone ricche di canyon.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 2a TAPPA SEA CAMP-ALULA

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 Mason Klein Bas World Ktm Racing Team 5h23'04'' 02' 00'' 2 Sebastian Bühler Hero Motosports Team Rally + 01' 09'' 3 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing + 01' 13'' 4 Ross Branch Hero Motosports Team Rally + 01' 58'' 5 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing + 02' 16'' 6 Joan Barreda Bort Monster Energy Jb Team + 02' 32'' 7 Lorenzo Santolino Sherco Factory + 03' 10'' 8 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing + 03' 20'' 01' 00'' 9 Daniel Sanders Red Bull Gasgas Factory Racing + 03' 24'' 10 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Racing + 04' 06''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 2a TAPPA

Pos. Pilota Moto Distacco Penalità 1 Mason Klein Bas World Ktm Racing Team 09H 38' 28'' 02' 00'' 2 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing + 01' 41'' 3 Joan Barreda Bort Monster Energy Jb Team + 02' 03'' 01' 00'' 4 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing + 02' 25'' 01' 00'' 5 Daniel Sanders Red Bull Gasgas Factory Racing + 02' 55'' 02' 00'' 6 Ricky Brabec Monster Energy Honda Team + 04' 21'' 7 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing + 05' 11'' 8 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Team + 05' 16'' 02' 00'' 9 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Racing + 08' 18'' 10 Sebastian Bühler Hero Motosports Team Rally + 08' 34'' 01' 00''

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/01/2023