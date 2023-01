La Yamaha Ténéré 700 si trasforma nella XT 600 ed è subito Dakar. Il prezzo

La Dakar 2023 è in pieno svolgimento – qui trovate i risultati della tappa numero 5 – e la voglia di deserto si fa più forte in tutti gli appassionati. Quale miglior momento, dunque, per cavalcare l'onda dell'entusiasmo e mostrarvi una bella proposta che ha il sapore dei rally di una volta? Ieri è toccato alla KTM 890 Adventure Edition Dakar, oggi è la volta della Yamaha Ténéré 700 di Unit Garage.

IL KIT Il merito della trasformazione da Ténéré 700 a XT 600 si deve a Unit Garage, azienda che ha sede nel riminese. Il kit, disponibile in blu e in nero, modifica l'enduro stradale Yamaha soprattutto all'anteriore, dove arrivano parafango alto, cupolino verticale e faro tondo, mentre le plastiche cambiano sia davanti che dietro. La Ténéré 700 così addobbata a colpo d'occhio sembra un'altra moto!

La Yamaha Ténéré 700 col kit di Unit Garage

SUPER PERSONALIZZABILE In realtà qui siamo al livello base perché nell'officina di Unit Garage hanno pensato davvero a tutto. Gli accessori, infatti, sono tanti: dallo scarico alle borse, passando per il portatarga e la piastra paramotore. Per il terminale si può scegliere tra una soluzione in titanio e una nera, per le valigie tra rigide o morbide.

Yamaha Ténéré 700 Unit Garage: ecco una possibile configurazione

I PREZZI Per portarsi a casa il kit base di Unit Garage e trasformare la Yamaha Ténéré 700 come nella foto di apertura servono 1.398 euro. Per i più esosi, però, esiste una ricca lista accessori: montando di tutto e di più – come nella foto qui sopra, per esempio – dovrete aggiungere al costo del kit qualcosa come altri 3.700 euro, per un totale di 5.111 euro. Il configuratore – lo trovate cliccando qui – funziona davvero bene e gli accessori sono davvero belli, quindi occhio: chi come me non possiede in garage una Ténéré 700 avrà voglia di comprarla per modificarla così bene!

Pubblicato da Michele Perrino, 05/01/2023