Dakar Moto, tappa 5: doppietta Honda con Van Beveren e Cornejo

Gli oltre 640 km della quinta tappa della Dakar Moto 2023, di cui 373 cronometrati, hanno visto grandi protagonisti i piloti del team Monster Energy Honda. Adrien Van Beveren e Ignacio Cornejo Florimo hanno staccato di oltre 5 minuti tutto il resto del gruppo, risalendo così anche la classifica generale. Il miglior tempo di giornata è stato fatto segnare dal cileno, ma la vittoria è andata al francese che ha potuto beneficiare di 41'' di tempo bonus per essere transitato per primo a partire dal km 190, quando i quattro piloti che lo precedevano - Joan Barreda, Pablo Quintanilla, Skyler Howes e Toby Price - hanno sbagliato strada.

HOWES PRENDE LA LEADERSHIP I quattro erano transitati al km 182 facendo segnare tre delle prime quattro migliori prestazioni, prima appunto dell'errore di navigazione che li ha coinvolti in gruppo. L'inconveniente è costato loro tra i 10 e i 15 minuti, un intervallo di tempo importante in un'edizione della Dakar Moto che si sta giocando sul filo dei secondi. Il podio di giornata è stato così completato dall'americano Mason Klein, mentre tra gli ex leader è stato Toby Price a limitare maggiormente i danni chiudendo quinto, alle spalle anche dell'australiano Matthias Walkner, con 8'41'' di ritardo. Howes ha invece terminato sesto con oltre 10' di distacco, ma è riuscito a salire in prima posizione della classifica generale scavalcando Daniel Sanders, oggi incappato in una giornata no con intertempi alti fin dai primi chilometri e un distacco finale di quasi 27 minuti. L'americano dell'Husqvarna comanda con appena 44'' di margine su Kevin Benavides, oggi settimo, e 1'40'' su Klein.

CADE BARREDA Tappa complicata anche per Joan Barreda, già sofferente per un dito del piede rotto. Lo spagnolo è caduto a circa 20 km dal traguardo, senza conseguenze fisiche gravi, ma questo inconveniente sommato all'errore di navigazione lo ha portato a terminare la giornata con 14' di ritardo. Il pilota del Monster Energy JB Team scende così dal quarto al sesto posto della classifica generale.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 5a TAPPA HA'IL-HA'IL

POS. Pilota TEAM DISTACCO 1 Adrien Van Beveren Monster Energy Honda Team 04H 27' 28'' 2 Jose Ignacio Cornejo Florimo Monster Energy Honda Team + 00' 13'' 3 Mason Klein Bas World Ktm Racing Team + 05' 13'' 4 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Racing + 07' 30'' 5 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing + 08' 41'' 6 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing + 10' 05'' 7 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing + 10' 17'' 8 Lorenzo Santolino Sherco Factory + 11' 16'' 9 Rui Gonçalves Sherco Factory + 12' 22'' 10 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Team + 12' 28''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 5a TAPPA

POS. PILOTA TEAM DISTACCO PENALITA' 1 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing 23H 21' 09'' 2 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing + 00' 44'' 03' 00'' 3 Mason Klein Bas World Ktm Racing Team + 01' 40'' 02' 00'' 4 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing + 02' 20'' 5 Adrien Van Beveren Monster Energy Honda Team + 04' 22'' 6 Joan Barreda Bort Monster Energy JB Team + 04' 52'' 01' 00'' 7 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Team + 09' 55'' 02' 00'' 8 Daniel Sanders Red Bull Gasgas Factory + 13' 18'' 04' 00'' 9 J. Ignacio Cornejo Florimo Monster Energy Honda Team + 17' 32'' 10 Luciano Benavides Husqvarna Factory Racing + 20' 31''

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/01/2023