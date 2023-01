Dakar Moto, tappa 10: Branch concede il bis, Benavides nuovo leader

Peccato sia già fuori classifica, a oltre 6 ore e mezza dalla vetta, perché il botswaniano Ross Branch su Hero si conferma uno dei protagonisti assoluti della Dakar 2023, vincendo la sua seconda tappa personale. Dopo il trionfo di lunedì, infatti, è arrivata una seconda affermazione oggi, nella frazione che ha portato la carovana da Haradh a Shaybah, dopo 623 km di cui appena 114 di gara effettiva. In questo breve tragitto, Branch ha seguito da vicino il francese Adrien Van Beveren della Honda, e ha trasformato nel finale un solo secondo di ritardo che aveva all'ultimo riferimento cronometrico, in un'affermazione con 21 secondi di vantaggio.

CLASSIFICA RIMESCOLATA Ma la tappa ha raccontato altro di più importante per quanto riguarda l'esito finale della corsa. La classifica generale, infatti, ha un nuovo leader nell'argentino Kevin Benavides. Il pilota della KTM è giunto quarto oggi, a un minuto netto da Branch, alle spalle del sudafricano Michael Docherty (Husqvarna), ma è riuscito a recuperare circa 6-7 minuti su Skyler Howes e Toby Price, i due che lo precedevano stamattina in classifica e che hanno avuto difficoltà di percorso nel corso della giornata odierna. L'americano dell'Husqvarna e l'australiano della KTM, infatti, hanno chiuso in 17° e 18° posizione, scivolando, rispettivamente, in seconda e terza piazza in classifica. Sembrano essere questi tre i piloti che andranno a giocarsi la vittoria finale fino alla fine, visto che il quarto, Van Beveren, è staccato di quasi 10 minuti (ieri, comunque, ne pagava 16) e il quinto, il cileno Quintanilla, deve recuperare circa un quarto d'ora, per entrambi missione difficile ma non impossibile. Prosegue, infine, l'ottima Dakar di Paolo Lucci, che è 17° nella classifica generale ed è sempre secondo alle spalle del francese Dumontier in quella della categoria Rally 2.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 10a TAPPA HARADH-SHAYBAH

POS PILOTA TEAM TEMPO 1 ROSS BRANCH (BOT) HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 44' 00'' 2 ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 00' 21'' 3 MICHAEL DOCHERTY (SAF) HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING + 00H 00' 30'' 4 KEVIN BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 01' 00'' 5 MATTHIAS WALKNER (AUT) RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 01' 22'' 6 PABLO QUINTANILLA (CIL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 02' 43'' 7 MASON KLEIN (USA) BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00H 03' 05'' 8 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CIL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 04' 04'' 9 FRANCO CAIMI (ARG) HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00H 04' 07'' 10 DANIEL NOSIGLIA JAGER (BOL) RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE + 00H 04' 16'

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 10a TAPPA

POS PILOTA TEAM TEMPO 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 35H 46' 06'' 2 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00H 01' 29'' 3 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 02' 10'' 4 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 09' 52'' 5 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 14' 58'' 6 (USA) MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00H 15' 38'' 7 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 20' 42'' 8 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00H 21' 44'' 9 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00H 23' 40'' 10 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 39' 49''

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/01/2023