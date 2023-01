Dakar Moto, tappa 9: vince Benavides, Price attacca Howes, paura per Barreda

Vittoria per l'Husqvarna che vede però la prima posizione in classifica generale minacciata da Price. Caduta e ritiro per Barreda

La nona tappa della Dakar Moto 2023 da Riyadh a Haradh ha confermato il grande equilibrio nella lotta per il successo finale, anche se rispetto alla partenza ora sono due i piloti racchiusi in una manciata di secondi. Il miglior tempo sui 358 km cronometrati è stato fatto segnare da Luciano Benavides, al secondo successo parziale in questa edizione del rally raid. L'argentino è stato protagonista fin dalle prime fasi, facendo segnare il miglior intertempo già dopo 85 km e mantenendo la prima posizione fino al traguardo.

PRICE VEDE LA VETTA Come detto, rimane combattutissima la lotta per la prima posizione in classifica generale. Per il quinto giorno consecutivo si conferma leader l'americano Skyler Howes, oggi terzo al traguardo a poco meno di 3 minuti dal compagno di squadra. Meglio di lui ha fatto però Toby Price: l'australiano della KTM ha recuperato quasi tutti i 2 minuti scarsi di ritardo che accusava alla partenza e ora è a soli 3 secondi da Howes. Perde invece molto terreno Mason Klein, secondo fino a ieri. L'americano ha avuto problemi di navigazione e ha perso oltre 21 minuti, scivolando in sesta posizione. Al terzo posto della generale si conferma l'altro Benavides, Kevin, autore anche oggi di una buona prova conclusa con il quinto tempo. Problemi di navigazione anche per Pablo Quintanilla che perde oltre un quarto d'ora, rimanendo quinto in una classifica che - esclusi i primi due - ha visto estendersi molto i distacchi degli inseguitori.

❌ @joanbangbang88 has fallen after 16 km. Due to back pains, he has been airlifted to hospital in Riyadh. 🏥#Dakar2023 pic.twitter.com/DrUFfzsl5b — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2023

BARREDA KO È finita la Dakar 2023 di Joan Barreda, ottavo stamattina al via a soli 7 minuti da Howes. Lo spagnolo è stato vittima di una caduta dopo appena 16 chilometri, riportando una forte contusione alla schiena. Per questo motivo, è stato elitrasportato all'ospedale di Riyadh per i controlli del caso.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 9a TAPPA RIYADH-HARADH

POS. PILOTA TEAM DISTACCO 1 Luciano Benavides Husqvarna Factory Racing 03H 18' 44'' 2 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing + 01' 02'' 3 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing + 02' 57'' 4 Jose I. Cornejo Florimo Monster Energy Honda Team + 06' 12'' 5 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing + 07' 53'' 6 Toni Mulec Ht Rally Raid Husqvarna Racing + 08' 46'' 7 Martin Michek Orion - Moto Racing Group + 09' 58'' 8 Franco Caimi Hero Motosports Team Rally + 10' 07'' 9 Tosha Schareina Bas World Ktm Racing Team + 12' 51'' 10 Lorenzo Santolino Sherco Factory + 13' 13''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 9a TAPPA

POS. PILOTA TEAM DISTACCO PENALITA' 1 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing 33H 55' 57'' 01' 00'' 2 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing + 00' 03'' 01' 00'' 3 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing + 05' 09'' 03' 00'' 4 Adrien Van Beveren Monster Energy Honda Team + 15' 40'' 5 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Team + 18' 24'' 02' 00'' 6 Mason Klein Bas World Ktm Racing Team + 18' 42'' 04' 00'' 7 Luciano Benavides Husqvarna Factory Racing + 21' 35'' 8 Jose I. Cornejo Florimo Monster Energy Honda Team + 22' 47'' 9 Daniel Sanders Red Bull Gasgas Factory Racing + 23' 47'' 04' 00'' 10 Lorenzo Santolino Sherco Factory + 40' 38''

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/01/2023