Dakar Moto, tappa 8: Branch vince la tappa, Klein balza in testa alla generale

Dopo un giorno di pausa per maltempo, riparte la Dakar a due ruote con l'ennesimo stravolgimento in classifica. In una tappa prevalentemente sabbiosa - che ha riportato la carovana da Al Duwadimi a Riad per un totale di 823 km di cui, però, solo 346 di prova speciale - il più bravo di tutti è stato Ross Branch, pilota del Botswana che con la sua Hero ha conquistato la prima piazza di giornata. Ormai fuori classifica per via di vicissitudini occorse nella quarta tappa (che gli hanno fatto perdere oltre 6 ore), il pilota africano ha inflitto distacchi significativi a quasi tutti i suoi inseguitori, precedendo l'americano Mason Klein su KTM di 1'33'' e l'australiano Daniel Sanders su Gas Gas di 3'15'', con il quarto - il cileno Pablo Quintanilla - già a oltre 6 minuti di ritardo con la sua Honda.

AMERICANI IN TESTA A pagare cara l'ottava frazione sono stati diversi big, con l'argentino Kevin Benavides decimo a oltre 9 minuti, il cileno Cornejo 12° a 11 minuti, lo spagnolo Barreda- Bort 14° a 12 minuti, l'australiano Price 17° a 14 minuti e - soprattutto - Skyler Howes, americano dell'Husqvaran e laeder della generale fino a stamattina, 19° a 15'06'' dalla vetta. Questo ordine di arrivo ha prodotto una classifica rivoluzionata che vede ora al comando l'americano Mason Klein, davanti proprio al connazionale Howes di appena 47 secondi. Terzo Kevin Benavides, a 2 minuti tondi tondi. Possono giocarsi ancora parecchie carte di successo i più diretti inseguitori: Price, Quintanilla, Van Beveren (oggi quinto), Sanders e Barreda, che hanno ritardi compresi tra i 3 i 9 minuti dalla vetta. Più complicata una risalita da dietro, visto che il cileno Cornejo, nono, paga già oltre 21 minuti. Per quanto riguarda la categoria Rally 2 continua a ben comportarsi l'italiano Paolo Lucci, che è secondo ma ben staccato dal francese Dumontier, che lo precede di più di 16 minuti. Nella classifica assoluta Lucci è 18°. Domani è previsto un giorno di riposo per tutti i partecipanti al rally.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 8a TAPPA RIAD-AL DUWADIMI

POS. DRIVE-TEAM TEAM TIME 1 ROSS BRANCH (BWA) HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 46' 18'' 2 MASON KLEIN (USA) BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00H 01' 33'' 3 DANIEL SANDERS (AUS) RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00H 03' 15'' 4 PABLO QUINTANILLA (CIL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 06' 29'' 5 ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 06' 35'' 6 MICHAEL DOCHERTY (SAF) HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING + 00H 08' 00'' 7 SEBASTIAN BÜHLER (GER) HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00H 08' 13'' 8 MATTHIAS WALKNER (AUT) RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 08' 40'' 9 LORENZO SANTOLINO (SPA) SHERCO FACTORY + 00H 08' 49'' 10 KEVIN BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 09' 18''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO L'8a TAPPA

POS PILOTA TEAM TEMPO 1 MASON KLEIN (USA) BAS WORLD KTM RACING TEAM 30H 32' 29'' 2 SKYLER HOWES (USA) HUSQVARNA FACTORY RACING + 00H 00' 47'' 3 KEVIN BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 02' 00'' 4 TOBY PRICE (AUS) RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 03' 45'' 5 PABLO QUINTANILLA (CIL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 04' 32'' 6 ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 04' 36'' 7 DANIEL SANDERS (AUS) RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00H 08' 50'' 8 JOAN BARREDA BORT (SPA) MONSTER ENERGY JB TEAM + 00H 09' 08'' 9 JOSE IGNACIO CORNEJO (CIL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00H 21' 19'' 10 MATTHIAS WALKNER (AUT) RED BULL KTM FACTORY RACING + 00H 24' 22''

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/01/2023