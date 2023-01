Dakar Moto, tappa 6: Benavides-Howes regalano la doppietta all'Husqvarna

Continua a essere senza padroni, l’edizione 2023 della Dakar Moto. Nella sesta frazione, la carovana si è spostata da Ha’il alla capitale saudita Riad concedendosi persino il lusso di affrontare un tratto asfaltato: a vincere è stato l’argentino Luciano Benavides, che ha portato la sua Husqvarna al successo confermandosi come settimo vincitore diverso in sette giorni di gare. Una giornata da ricordare per la casa svedese, che ha completato la doppietta in vetta alla classifica con Skyler Howes, staccato di 556 secondi dal compagno di squadra.

Dakar 2023: Skyler Howes (Husqvarna) | Foto: A.S.O.

HOWES LEADER Proprio lo statunitense, che già ieri si era messo al comando della classifica generale, si conferma il riferimento delle due ruote. Howes ha infatti ulteriormente esteso il vantaggio sul primo degli inseguitori, l’australiano Toby Price: il pilota ufficiale di casa KTM ha infatti chiuso a 2’20” dal leader di giornata ed è adesso a 3’31” dalla vetta assoluta. Si conferma al terzo posto, ma con un gap che sale a poco più di 7 minuti, l’argentino Kevin Benavides, quinto di tappa sempre in sella alla KTM. Domani altro tappone, con 713 km, di cui 398 di prova speciale, da Riad a Al Duwadimi.

Dakar 2023: Toby Price (KTM) | Foto: Twitter @tobyprice87

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 6a TAPPA HA’IL-RIAD

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 03h 14' 19'' 2 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 00' 56'' 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 02' 20'' 4 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY JB TEAM + 00h 02' 29'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 02' 41'' 6 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 02' 52'' 7 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00h 03' 00'' 8 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 03' 15'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM + 00h 03' 27'' 10 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 04' 08''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 6a TAPPA

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 26h 31' 52'' 2 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 03' 31'' 3 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 07' 01'' 00h 03' 00'' 4 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY JB TEAM + 00h 10' 57'' 00h 01' 00'' 5 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 12' 20'' 6 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 12' 22'' 00h 02' 00'' 7 MASON KLEIN BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00h 12' 46'' 00h 02' 00'' 8 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00h 19' 54'' 00h 04' 00'' 9 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 24' 07'' 10 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 24' 23''

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/01/2023