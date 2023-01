Dakar Auto, tappa 4: Loeb resiste al ritorno di Peterhansel

Dopo la complicata giornata di ieri, la tappa di oggi della Dakar 2023 - che non ha spostato il carrozzone da Ha'il, prevedendo un circuito circolare di 425 km (più 148 km di trasferimento) - è scorsa via nei canoni della normalità. A tornare per primo al bivacco è stato l'equipaggio di Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel, che con il copilota Edouard Boulanger al volante della Audi ha chiuso con il tempo di 4:11.47. Per conoscere l'esito della tappa, però, si è dovuto attendere fino all'arrivo di Sebastien Loeb, partito 33° per il ritardo accumulato in classifica nei giorni scorsi. Il pluricampione del mondo di rally è stato al comando della tappa fino al penultimo rilevamento cronometrico, perdendo circa un minuto negli ultimi 47 km di gara, ma mantenendo comunque 13 secondi di margine sul connazionale. A Loeb e alla Prodrive del team BRX va dunque la quarta frazione con il terzo posto di Carlos Sainz (Audi) a oltre 1'50'' dal capofila.

NASSER GESTISCE Il qatariota Nasser Al-Attiyah, che ha chiuso a 2 minuti e spicci da Loeb con la sua Toyota del team Gazoo Racing, conservando così la vetta della classifica generale e mettendosi dietro Al Rajhi (Toyota), Lategan (Toyota), Ekstrom (Audi), Moraes (Toyota), De Villiers (Toyota) e Dumas (Toyota). Dopo quattro tappe, dunque, l'equipaggio di Al-Attiyah può contare su oltre 18 minuti di margine sui primi inseguitori, che restano i team del saudita Al Rajhi e del francese Peterhansel, bravo oggi a rosicchiare un paio di minuti circa sulla vetta. Ma sono gli spagnoli Sainz e Cruz a compiere il balzo più importante, rinvenendo dall'ottava alla quarta posizione, ancora in lizza per il successo finale con circa 33 minuti da recuperare nei prossimi 10 giorni di gara. Con il successo di oggi, invece, Loeb e Lurquin risalgono fino alla top-15 a circa un'ora e mezza dalla testa.

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 4a TAPPA HA'IL-HA'IL

POS. PILOTA, COPILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 SEBASTIEN LOEB (FRA) BAHRAIN RAID XTREME 04H 11' 34'' FABIAN LURQUIN (BEL) 2 STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) TEAM AUDI SPORT 04H 11' 47'' + 00H 00' 13'' EDOUARD BOULANGER (FRA) 3 CARLOS SAINZ (SPA) TEAM AUDI SPORT 04H 13' 24'' + 00H 01' 50'' LUCAS CRUZ (SPA) 4 NASSER AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA GAZOO RACING 04H 13' 40'' + 00H 02' 06'' MATHIEU BAUMEL (FRA) 5 YAZEED AL RAJHI (SAU) OVERDRIVE RACING 04H 18' 38'' + 00H 07' 04'' DIRK VON ZITZEWITZ (GER) 6 HENK LATEGAN (SAF) TOYOTA GAZOO RACING 04H 18' 57'' + 00H 07' 23'' BRETT CUMMINGS (SAF) 7 MATTIAS EKSTROM (SVE) TEAM AUDI SPORT 04H 22' 19'' + 00H 10' 45'' EMIL BERGKVIST (SVE) 8 LUCAS MORAES (BRA) OVERDRIVE RACING 04H 25' 22'' + 00H 13' 48'' TIMO GOTTSCHALK (GER) 9 GINIEL DE VILLIERS (SAF) TOYOTA GAZOO RACING 04H 27' 45'' + 00H 16' 11'' DENNIS MURPHY (SAF) 10 ROMAIN DUMAS (FRA) REBELLION RACING 04H 43' 56'' + 00H 32' 22'' MAX DELFINO (FRA)

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 4a TAPPA

POS. PILOTA, COPILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 NASSER AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA GAZOO RACING 16H 34' 13'' MATHIEU BAUMEL (FRA) 2 YAZEED AL RAJHI (SAU) OVERDRIVE RACING 16H 52' 31'' + 00H 18' 18'' DIRK VON ZITZEWITZ (GER) 3 STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) TEAM AUDI SPORT 16H 53' 05'' + 00H 18' 52'' EDOUARD BOULANGER (FRA) 4 CARLOS SAINZ (SPA) TEAM AUDI SPORT 17H 07' 08'' + 00H 32' 55'' LUCAS CRUZ (SPA) 5 HENK LATEGAN (SAF) TOYOTA GAZOO RACING 17H 19' 38'' + 00H 45' 25'' BRETT CUMMINGS (SAF) 6 LUCAS MORAES (BRA) OVERDRIVE RACING 17H 19' 40'' + 00H 45' 27'' TIMO GOTTSCHALK (GER) 7 GINIEL DE VILLIERS (SAF) TOYOTA GAZOO RACING 17H 20' 26'' + 00H 46' 13'' DENNIS MURPHY (SAF) 8 MATTIAS EKSTROM (SVE) TEAM AUDI SPORT 17H 24' 13'' + 00H 50' 00'' EMIL BERGKVIST (SVE) 9 MARTIN PROKOP (CZE) ORLEN BENZINA TEAM 17H 48' 56'' + 01H 14' 43'' VIKTOR CHYTKA (CZE) 10 ERIK VAN LOON (OLA) OVERDRIVE RACING 17H 49' 53'' + 01H 15' 40'' SÉBASTIEN DELAUNAY (FRA)

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/01/2023