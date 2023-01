Dakar Auto, tappa 2: Al-Attiyah vince e si avvicina a Sainz, crolla Loeb

Il vincitore della Dakar Auto 2022 Nasser Al-Attiyah si è aggiudicato la seconda tappa dell'edizione 2023, la Sea Camp-Alula. Il qatariota della Toyota Gazoo Racing è sempre rimasto nelle posizioni di vertice, scavalcando nell'ultimo tratto dei 420 km cronometrati l'olandese Erik Van Loon, battuto di appena 10 secondi. Con questo risultato il campione uscente si porta a ridosso della prima posizione in classifica generale, ancora nelle mani di Carlos Sainz.

Dakar 2023: Carlos Sainz (Audi) | Foto: A.S.O.

È GIA' TESTA A TESTA Lo spagnolo dello squadrone Audi ha chiuso in terza posizione con 5 minuti di ritardo e ne mantiene un paio di margine nella generale. Distacco superiore ai 10 minuti per il quarto di giornata, ossia Matthieu Serradori, mentre Giniel De Villers ha chiuso sesto a oltre 13'. La contesa tra le auto sembra prendere subito l'aspetto di un duello tra Sainz e Al-Attiyah, dato che gli altri principali protagonisti stanno già pagando distacchi importanti. Stephane Peterhansel oggi ha chiuso a 32 minuti, poco meglio ha fatto Yazeed Al-Rajhi che ne ha presi 31, scendendo dal terzo al sesto posto della classifica generale.

LOEB ADDIO SOGNI DI GLORIA Ancora peggio è andata a Sebastien Loeb, autore di un ottimo secondo posto ieri. Il francese ha accusato un distacco sempre maggiore ad ogni intertempo, concludendo con un'ora e 26 minuti di ritardo: la sua Dakar 2023 è già molto compromessa. E' invece protagonista di una grande prestazione il connazionale Lionel Baud, partito solo 74esimo dopo aver pagato oltre un'ora di ritardo ieri ma in grado di ottenere i migliori tempi nella prima metà di tappa. Per lui alla fine quinto tempo con 13 minuti di ritardo. Domani in programma 447 km cronometrati da Alula ad Ah'il.

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 2a TAPPA SEA CAMP-ALULA

Pos. Equipaggio Team Distacco 1 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing 05H 00' 26'' 2 Erik Van Loon Sébastien Delaunay Overdrive Racing + 00H 00' 14'' 3 Carlos Sainz Lucas Cruz Team Audi Sport + 00H 05' 05'' 4 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century Racing Factory Team + 00H 11' 29'' 5 Lionel Baud Rémi Boulanger Overdrive Racing + 00H 13' 00'' 6 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 00H 13' 12'' 7 Simon Vitse Frederic Lefebvre Md Rally + 00H 14' 30'' 8 Martin Prokop Viktor Chytka VEDI ANCHE Dakar Auto, tappa 1: Sainz porta l'Audi in vetta, Al-Attiyah perde 7 minuti Dakar auto, prologo: Audi subito vincente, Ekstrom batte Loeb per 1 secondo A Capodanno? Io seguo la Dakar: al via l'edizione 45 del rally raid più temuto Orlen Benzina Team + 00H 19' 15'' 9 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Carreras Overdrive Racing + 00H 22' 27'' 10 Pascal Thomasse Gérard Dubuy Md Rallye Sport + 00H 25' 06''

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 2a TAPPA

Pos. Equipaggio Team Distacco 1 C arlos Sainz Lucas Cruz Team Audi Sport 08H 34' 26'' 2 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing + 00H 02' 12'' 3 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century Racing Factory Team + 00H 24' 55'' 4 Simon Vitse Frederic Lefebvre Md Rally + 00H 25' 40'' 5 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 00H 26' 38'' 6 Yazeed Al Rajhi Dirk Von Zitzewitz Overdrive Racing + 00H 27' 59'' 7 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Factory Team + 00H 32' 13'' 8 Martin Prokop Viktor Chytka Orlen Benzina Team + 00H 35' 24'' 9 Stéphane Peterhansel Edouard Boulanger Team Audi Sport + 00H 36' 08'' 10 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing + 00H 39' 52''

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/01/2023