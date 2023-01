Dakar Auto, tappa 1: Sainz porta l'Audi in vetta, Al-Attiyah perde 7 minuti

Dopo l’esordio vittorioso nel prologo di San Silvestro, anche il giorno di Capodanno incorona l’Audi. La RS Q e-tron E2 ha fatto sua anche la prima frazione dell’edizione 2023 della prestigiosa Dakar, con Carlos Sainz in grado di portare a casa il suo 42esimo successo di tappa nella grande classica dei rally raid, davanti alla moglie e al figlio Carlos Jr, attuale pilota della Ferrari F1. Lo spagnolo ha completato il percorso – un anello di oltre 500 km (di cui 367 di prova speciale) con arrivo e partenza a Sea Camp – in poco meno di 3 ore e mezza.

Dakar 2023: Sebastien Loeb (BRX) | Foto: A.S.O.

AL-ATTIYAH PERDE TERRENO Alle spalle di Sainz, troviamo l’altra grande leggenda del rally, Sebastien Loeb. Il francese ha portato la sua Hunter del team BRX in seconda posizione, pagando soli 10 secondi di gap dal rivale di casa Audi. Terzo posto per la prima delle Toyota, guidata dal saudita Yazeed Al Rajhi. Meno bene è andata invece al capitano del team nipponico, Nasser Al-Attiyah: il qatariota ha riscontrato qualche piccola difficoltà tecnica, chiudendo in sesta posizione a oltre 7 minuti da Sainz. Ancora peggio è andata a Stephane Peterhansel (Audi): Mister Dakar (12 affermazioni in carriera per lui) è arrivato al traguardo ottavo, a quasi 9 minuti dal compagno di squadra. Domani seconda tappa, con partenza da Sea Camp e arrivo ad Alula con 430 km di prova speciale cronometrata.

Dakar 2023: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: A.S.O.

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 1a TAPPA SEA CAMP-SEA CAMP

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 03h 28' 55'' LUCAS CRUZ 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 00' 10'' FABIAN LURQUIN 3 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING + 00h 02' 01'' DIRK VON ZITZEWITZ 4 GUERLAIN CHICHERIT GCK MOTORSPORT + 00h 02' 03'' 00h 01' 00'' ALEX WINOCQ 5 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 07' 05'' ALEX HARO BRAVO 6 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 07' 17'' 00h 00' 10'' MATHIEU BAUMEL 7 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM + 00h 07' 51'' 00h 01' 00'' LEONARD CREMER 8 STÉPHANE PETERHANSEL TEAM AUDI SPORT + 00h 08' 51'' EDOUARD BOULANGER 9 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 08' 54'' ARMAND MONLEON 10 VAIDOTAS ZALA TELTONIKA RACING. + 00h 10' 57'' PAULO FIUZA

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 1a TAPPA

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 03h 28' 55'' LUCAS CRUZ 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 00' 10'' FABIAN LURQUIN 3 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING + 00h 02' 01'' DIRK VON ZITZEWITZ 4 GUERLAIN CHICHERIT GCK MOTORSPORT + 00h 02' 03'' 00h 01' 00'' ALEX WINOCQ 5 ORLANDO TERRANOVA BAHRAIN RAID XTREME + 00h 07' 05'' ALEX HARO BRAVO 6 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 07' 17'' 00h 00' 10'' MATHIEU BAUMEL 7 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM + 00h 07' 51'' 00h 01' 00'' LEONARD CREMER 8 STÉPHANE PETERHANSEL TEAM AUDI SPORT + 00h 08' 51'' EDOUARD BOULANGER 9 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 08' 54'' ARMAND MONLEON 10 VAIDOTAS ZALA TELTONIKA RACING. + 00h 10' 57'' PAULO FIUZA

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/01/2023