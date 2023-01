Dakar Auto, tappa 5: Al-Attiyah batte le Audi, Loeb si ribalta

I 373 km cronometrati della quinta tappa della Dakar Auto 2023 sono vissuti sul duello tra il leader Nasser Al-Attiyah e lo squadrone Audi. Le RS Q E-TRON E2 di Sebastien Loeb, Stephane Peterhansel e Carlos Sainz si sono alternate con i miglior tempi parziali nella prima parte di giornata, ma nel finale il pilota della Toyota ha preso il comando a partire dall'intertempo del km 210 senza più lasciare la prima posizione. Al-Attiyah ha chiuso staccando di quasi 2 minuti Sainz e di 3'44'' Peterhansel.

PROBLEMI PER LOEB Ancora sfortuna e problemi per Loeb, rimasto fermo per circa venti minuti nel tratto finale di tappa dopo un ribaltamento che lo ha costretto a sostituire una ruota. Il francese era transitato col terzo tempo al penultimo intertempo e ha invece chiuso con 20 minuti di ritardo. Ancora una buona prestazione invece per Yazeed al Rajhi che ha chiuso quarto e si mantiene al momento sul podio virtuale, pur perdendo la seconda posizione provvisoria. La classifica generale vede Al-Attiyah con 22' di vantaggio su Peterhansel, mentre Sainz è quarto a 7 minuti dal podio.

🚗 @SebastienLoeb was driving for the podium but he crashed in the last kilometres and had to change a wheel, losing nearly 20 minutes. 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/6sBE9E6CwS