Suzuki V-Strom 800 DE e GSX-8S sbarcano nelle concessionarie

Suzuki ha svelato le novità 2023 a EICMA – qui in video V-Strom 800 DE e GSX-8S – ma ora enduro stradale e naked arrivano nelle concessionarie: si tratta delle Première Show, serate esclusive che si svolgeranno, da nord a sud, presso le concessionarie Suzuki, permettendo al pubblico di toccare con mano le 2 moto e ricevere tutte le informazioni del caso. Oltre a loro ci sarà anche una... terza incomodo, vale a dire la V-Strom 1050 DE, già vista nell'anteprima lo scorso settembre.

La nuova Suzuki GSX-8S

40 TAPPE, 13 REGIONI Il primo appuntamento delle Première Show è previsto per il 22 novembre in Lombardia, nello showroom della Conti Moto, a Como, mentre l’ultimo sarà il 9 febbraio 2023 in Piemonte, presso la Gian Moto di Alba, in provincia di Cuneo. Ecco l'elenco completo, in ordine cronologico, delle tappe.

22/11/2022 Como (CO) Conti Moto Via Briantea, 23 23/11/2022 Pescate (LC) Toso Moto Via Roma, 172 24/11/2022 San Nicolò a Trebbia (PC) Nuova Raschiani Via Emilia Est, 37 25/11/2022 Castellanza (VA) Ceriani Moto Via Buon Gesu, 33 28/11/2022 Ariccia (RM) Moto Superpann Via Nettunense, km 8.100 29/11/2022 Roma (RM) L.A. Moto Lungotevere degli Inventori, 110 30/11/2022 Siena (SI) L'Officina di Ciabatti Via Guccio di Mannaia, 7 01/12/2022 Sansepolcro (AR) Mazzoni Moto Via Carlo Dragoni, 33 02/12/2022 Rimini (RN) Ugolini Motorciclo Via Pietrarubbia, 5 05/12/2022 Pesaro (PU) Gadani Moto Strada Statale Adriatica, 137 06/12/2022 Piediripa (MC) Moto Nardi Via D. Concordia, 5 07/12/2022 Andria (BT) Pastore Motors Via Barletta, 245 09/12/2022 Reggio Calabria (RC) Due Ruote Via Sbarre Centrali, 113/B 10/12/2022 Catania (CT) Corsaro Moto Via Santangelo Fulci, 44/B 14/12/2022 Siracusa (SR) LTMotorbike Via Giuseppe Di Natale, 34 15/12/2022 Castelvetrano (TP) Saladino Moto Via Giovanni Gentile, 41 16/12/2022 Palermo (PA) Gambino Moto Via Generale Di Maria, 5 19/12/2022 Prato (PO) Polidori Moto Via Galcianese, 56/B1 20/12/2022 Scandicci (FI) Casini Sauro Via Barontini ang. Via S. Colombano 21/12/2022 Milano (MI) Stamoto Via Marcellino Ammiano, 18 22/12/2022 Crema (CR) Pro-Bike Via Libero Comune, 26 23/12/2022 Magreta (MO) Duilio Moto Via Don Franchini, 249 VEDI ANCHE Suzuki: ecco qual è il destino delle GSX-RR MotoGP. Saranno distrutte Suzuki V-Strom 1050 e 1050 DE 2023. Arrivano i prezzi EICMA 2022: le novità allo stand Suzuki nell'intervista a Paolo Ilariuzzi 28/12/2022 Firenze (FI) Olivi Motori Via Baccio da Montelupo, 24/B 30/12/2022 Cagliari (CA) Fuori Giri Via Riva Villasanta, 182 09/01/2023 Napoli (NA) Lamberti Moto Via Nuova del Campo, 25/C 10/01/2023 Napoli (NA) Topo Moto Corso Vittorio Emanuele, 177/B 11/01/2023 San Nicola La Strada (CE) Fuorigiri Via Paul Harris, 74 12/01/2023 Benevento (BN) P.L.M. Motors Via Piccinato, 13/17 13/01/2023 Perugia (PG) Giamoto Via Campo Di Marte, 4R2 16/01/2023 Trivolzio (PV) Criminal Motor Via Morosini, 98 17/01/2023 Abbiategrasso (MI) Casa della Moto Via Carlo Maria Maggi, 82 18/01/2023 Seregno (MB) Valter Moto Via Montello, 201 19/01/2023 Bonate Sopra (BG) Mazzola Moto Via Milano, 12/C 20/01/2023 Brescia (BS) Euromoto Gorini Via Trento, 159 23/01/2023 Villesse (GO) Battistutta Motors Via Aquileia, 11 24/01/2023 Conegliano (TV) Dal Bello Via Italia, 110 25/01/2023 Marostica (VI) Miazzon Moto Via Nonis, 26 30/01/2023 Verona (VR) Rossi Moto Via Forte Tomba, 58 31/01/2023 Cornedo Vicentino (VI) Hobby Motor Via Monte Cengio, 55 01/02/2023 Bologna (BO) Cesari Via Malvasia, 24/2 02/02/2023 Ferrara (FE) Gi.Emme Racing Via Zucchini, 21F-G 03/02/2023 Rovigo (RO) Best Motors Italia Via del Mercante, 30 06/02/2023 Collesalvetti (LI) Falaschi Moto Via dell'Azalea, 30/32 07/02/2023 Arcola (SP) Bertoli Giacomo Via Provinciale, 530/544 08/02/2023 Gavi (AL) Moto Zampieri Via Serravalle, 30R/8-9 09/02/2023 Guarene (CN) Gian Moto Corso Asti, 17

Pubblicato da Michele Perrino, 21/11/2022