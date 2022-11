Suzuki: ecco qual è il destino delle GSX-RR MotoGP. Saranno distrutte

L'annuncio del ritiro di Suzuki dal Motomondiale ha colto tutti di stucco, mesi fa. Una notizia triste, che Alex Rins ha saputo comunque gestire al meglio, vincendo 2 delle ultime 3 gare in programma. Secondo quanto riporta RideApart proprio il pilota spagnolo si sarebbe reso protagonista di un curioso siparietto: Alex avrebbe infatti chiesto di poter tenere una delle Suzuki MotoGP, ma...

CHE BRUTTA FINE Il destino di quelle moto, tuttavia, sarebbe scritto. Come ha dichiarato a GPOne Livio Suppo, Team Manager della Casa di Hamamatsu nel Motomondiale, le GSX-RR, tornate in Giappone, saranno distrutte. ''Un paio di queste moto finiranno in qualche museo, altre verranno pressate, insieme ai ricambi e tutto. Lo fanno tutte le case giapponesi, altrimenti resterebbero degli asset su cui pagare le tasse''.

UN REGALO Il pilota numero 42, che ha già una GSX-RR 2020, donatagli lo scorso luglio dopo la notizia del ritiro di Suzuki dalla MotoGP, vorrebbe fare bis con la 2022 che gli ha regalato 2 vittorie e permesso di buttare giù un boccone dal sapore meno amaro. “L'ho chiesto – ha ammesso Rins – ma mi hanno già detto che va pagata. Se ne avrò l'opportunità, sì, la comprerò”. La richiesta sarà arrivata in Giappone, non resta che sperare che Rins riesca a salvare una GSX-RR.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/11/2022