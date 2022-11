MotoGP, Bezzecchi è il rookie of the year, quanti sono diventati campioni?

Abbiamo dato un'occhiata ai rookie of the year di Moto3, Moto2 e MotoGP. Gli albi d'oro completi e i nomi di quelli che sono poi diventati campioni

DA ROOKIE A CAMPIONE All'ombra di Pecco Bagnaia, Augusto Fernandez e Izan Guevara hanno festeggiato quest'anno anche Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Diogo Moreira, tutti e tre laureatisi ''rookie of the year'', ossia debuttante dell'anno, rispettivametne nelle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Vediamo gli albi d'oro delle tre categorie e chi, poi, ce l'ha fatta, laureandosi campione in MotoGP.

Albo d'oro - Rookie of the year Moto3

L'unico rookie of the year nella breve storia della Moto3 a essersi laureato anche campione in MotoGP è Joan Mir. Tra i protagonisti della categoria di oggi ci sono Enea Bastianini e Alex Rins, mentre molti dei rookie della classe d'esordio non hanno raggiunto risultati apprezzabili: Oettl corre in Superbike, Navarro, Vietti e Alcoba in Moto2, Sasaki e Masia ancora in Moto3 come il fresco diplomato Diogo Moreira. Fa eccezione Pedro Acosta, unico esordiente poi laureatosi campione a fine anno, nonché fresco rookie of the year anche in Moto2, dove correrà anche la prossima stagione.

Anno Pilota (Moto) Naz. Pos. Punti Gare Media/PT Highlights in MotoGP 2012 Alex Rins (Suter Honda) SPA 5° 141 17 8,29 3° nel 2020 2013 Philipp Oettl (Kalex KTM) GER 18° 34 17 2,00 - 2014 Enea Bastianini (KTM) ITA 9° 127 18 7,06 3° nel 2022 2015 Jorge Navarro (Honda) SPA 7° 157 17 9,24 - 2016 Joan Mir (KTM) SPA 5° 144 18 8,00 Campione 2020 2017 Ayumu Sasaki (Honda) JPN 20° 32 18 1,78 - 2018 Jaume Masià (KTM) SPA 13° 76 18 4,22 - 2019 Celestino Vietti (KTM) ITA 6° 135 19 7,11 - 2020 Jeremy Alcoba (Honda) SPA 11° 87 15 5,80 - 2021 Pedro Acosta (KTM) SPA 1° 259 18 14,39 - 2022 Diogo Moreira (KTM) BRA 8° 112 19 5,89 -

Albo d'oro - Rookie of the year Moto2

Nessuno in 13 edizioni del mondiale Moto2 è mai riuscito a laurearsi campione nell'anno del debutto, ma tanti ci sono andati vicini: Simon, Marquez, Rins e Fernandez sono tutti giunti secondi. Tra i rookie della classe cadetta ci sono tre campioni della MotoGP: oltre a Marc Marquez anche Joan Mir e Francesco Bagnaia. Sono attuali protagonisti della classe regina anche Johann Zarco, Alex Rins e Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez, mentre sono spariti dai radar Simon, Torres e Vierge. Ancora in Moto2 troviamo sia Aron Canet sia Pedro Acosta, due aspiranti alla promozione in MotoGP.

Anno Pilota (Moto) Naz. Pos. Punti Gare Media/PT Highlights in MotoGP 2010 Julian Simon (RSV/Suter) SPA 2° 201 17 11,82 - 2011 Marc Marquez (Suter) SPA 2° 251 15 16,73 Campione 2013-14, 2016-19 2012 Johann Zarco (Motobi) FRA 10° 95 17 5,59 5° nel 2021 2013 Jordi Torres (Suter) SPA 10° 128 17 7,53 - 2014 Maverick Vi ñ ales (Kalex) SPA 3° 274 18 15,22 3° nel 2017 e 2019 2015 Alex Rins (Kalex) SPA 2° 234 18 13,00 3° nel 2020 2016 Xavi Vierge (Tech3) SPA 20° 37 18 2,06 - 2017 Francesco Bagnaia (Kalex) ITA 5° 174 18 9,67 Campione 2022 2018 Joan Mir (Kalex) SPA 6° 155 18 8,61 Campione 2020 2019 Fabio Di Giannantonio (Speed Up) ITA 9° 108 19 5,68 20° nel 2022 2020 Aron Canet (Speed Up) SPA 14° 67 12 5,58 - 2021 Raul Fernandez (Kalex) SPA 2° 307 18 17,06 22° nel 2022 2022 Pedro Acosta (Kalex) SPA 5° 177 18 9,83 -

Albo d'oro - Rookie of the year MotoGP

In 21 anni di MotoGP il solo a riuscire nell'impresa di diventare campione all'esordio è stato Marc Marquez nel 2013. Dando un'occhiata alla tabella si capisce come una posizione dalla 4° alla 6° rappresenti un'ottimo esordio tra i grandi: Hayden, Pedrosa, Lorenzo, Spies, Pol Espargaro, Zarco e Quartararo sono tra i migliori rookie of the year della storia, ma solo tre di loro sono poi diventati campioni (Hayden, Lorenzo e Quartararo). Tra gli altri rookie of the year corrono ancora in MotoGP Morbidelli, Binder, Martin e il più recente di tutti, Marco Bezzecchi, mentre Crutchlow e Bradl fanno i test rider, con saltuarie presenze ancora oggi nel mondiale. Non hanno raggiunto, infine, i risultati sperati Xaus, Elias, Guintoli, Kallio e Rabat, così come il promettentissimo Daijiro Kato, scomparso troppo presto nella gara d'esordio del suo secondo anno in MotoGP.

2002 Daijiro Kato (Honda) JPN 7° 117 16 7,31 7° nel 2002 2003 Nicky Hayden (Honda) USA 5° 130 16 8,13 Campione 2006 2004 Ruben Xaus (Ducati) SPA 11° 77 16 4,81 11° nel 2004 2005 Toni Elias (Yamaha) SPA 12° 74 14 5,29 7° nel 2009 2006 Daniel Pedrosa (Honda) SPA 5° 215 17 12,65 2° nel 2007, 2010, 2012 2007 Sylvain Guintoli (Yamaha) FRA 16° 50 18 2,78 13° nel 2008 2008 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 4° 190 17 11,18 Campione 2010, 2012, 2015 2009 Mika Kallio (Ducati) FIN 15° 71 16 4,44 15° nel 2009 2010 Ben Spies (Yamaha) USA 6° 176 17 10,35 5° nel 2011 2011 Cal Crutchlow (Yamaha) GBR 12° 70 16 4,38 5° nel 2013 2012 Stefan Bradl (Honda) GER 8° 135 18 7,50 7° nel 2013 2013 Marc Marquez (Honda) SPA 1° 334 18 18,56 Campione 2013-14, 2016-19 2014 Pol Espargaro (Yamaha) SPA 6° 136 18 7,56 5° nel 2020 2015 Maverick Vi ñ ales (Suzuki) SPA 12° 97 18 5,39 3° nel 2017 e 2019 2016 Tito Rabat (Honda) SPA 21° 29 17 1,71 19° nel 2017 e 2018 2017 Johann Zarco (Yamaha) FRA 6° 174 18 9,67 5° nel 2021 2018 Franco Morbidelli (Honda) ITA 15° 50 16 3,13 2° nel 2020 2019 Fabio Quartararo (Yamaha) FRA 5° 192 19 10,11 Campione 2021 2020 Brad Binder (KTM) SAF 11° 87 14 6,21 6° nel 2021 e 2022 2021 Jorge Martin (Ducati) SPA 9° 111 14 7,93 9° nel 2021 e 2022 2022 Marco Bezzecchi (Ducati) ITA 14° 111 20 5,55 14° nel 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/11/2022