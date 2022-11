EICMA 2022: le novità allo stand Suzuki. V-Strom 800 e GSX-8S

A EICMA 2022 Suzuki gioca un ruolo da protagonista affiancando alla più “avventurosa” V-Strom 1050 DE – già presentata a fine settembre - due novità assolute, la V-Strom 800 DE e la GSX-8S, due nuovi modelli che condividono l’inedito motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 776 cc.

Il segmento delle enduro stradali di cilindrata media è uno di quelli più in fermento (qui il link alla nostra comparativa), la ruota da 21 pollici all’anteriore piace e Suzuki ha intercettato questa esigenza realizzando una nuova V-Strom che andrà ad affiancare la più versatile V-Strom 650. La V-Strom 800 DE ha un nuovo motore che tradisce le origini, dato che è un parallelo frontemarcia e non un bicilindrico a V, ma dalla sua ha sospensioni a lunga escursione, una buona dotazione tecnologica e un look totalmente rinnovato. Arriverà a inizio primavera, prezzo ancora da comunicare in via ufficiale.

Anche tra le naked le novità non mancano, Suzuki torna a dire la sua nel segmento attraverso l’inedita GSX-8S. Il motore è condiviso con la cugina V-Strom 800, capace di 82 CV e 78 Nm di coppia massima, la dotazione ciclistica è da top per il segmento entry level così come la dotazione tecnologica. La rivalità con la nuovaHornet di Honda è annunciata, ne vedremo delle belle in primavera, quando anche lei arriverà in tutte le concessionarie Suzuki.

LE ALTRE Sullo stand non mancherà ovviamente anche l’altra grande novità 2023 di Suzuki, ovvero la V-Strom 1050 DE, che completerà un tridente davvero interessante. A fare da accompagnamento a queste novità ci sarà anche il resto della gamma Suzuki.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022