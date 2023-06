Nuova Peugeot 208 2025: le prime foto spia. Ecco come cambia

Per intuire le forme definitive è ancora presto, ma dalle foto spia raccolte dai nostri fotografi in Francia, pare chiaro che la Peugeot 208 si prepara per un facelift, più che per un rifacimento totale. Guardate nella gallery un primo prototipo di quella che sarà probabilmente la Peugeot 208 2025.

Nuova Peugeot 208 2025: al frontale debutterà il nuovo logo

A giudicare dalle camuffature, l'intenzione è cambiare i fascioni anteriore e posteriore, lasciando pressoché immutati i lamierati. Nuove le luci e la griglia anteriore, con le aperture che disegnano una V, al centro della quale troveremo anche il logo della Casa ristilizzato nella sua ultima interpretazione: quel grosso scudo con la testa di leone che troviamo anche sulle attuali Peugeot 308 e 408, tanto per fare un esempio. Rimangono, pare, le luci diurne verticali, a disegnare quelle che la Casa chiama ''le zanne del Leone''.

Nuova Peugeot 208 2025: anche il paraurti posteriore guadagna un nuovo design

Quanto ai motori, è probabile che la 208 riceverà il 1,2 litri benzina Pure Tech aggiornato con tecnologia mild-hybrid a 48 volt incorporata nel cambio automatico a doppia frizione, come già visto sulla nuova 2008 e come vedremo anche sulla Corsa, a dare una potenza di 136 CV. Accanto alla versione mild-hybrid dovrebbero rimanere i motori endotermici che conosciamo e una versione aggiornata della e-208 elettrica con batteria più grande. Se i cambiamenti ricalcheranno quelli di e-2008 possiamo aspettarci 156 CV di potenza con 270 Nm di coppia e una batteria da 54 kWh, per un’autonomia dichiarata che passerà dai 362 km precedenti a ben oltre 400 km. Ricarica in corrente alternata a 7,4 kW o 11 kW in opzione, con una ricarica veloce in corrente continua a 100 kW che consentirà di passare dal 20% all'80% in circa mezz’ora.

Nuova Peugeot 208 2025: piccoli ritocchi anche agli interni, con aggiornamenti all'infotainment

La nuova Peugeot 208 dovrebbe essere messa in vendita alla fine del 2024 come modello 2025, con ritocchi agli interni e aggiornamenti anche all'infotainment. Dovrebbe essere l'ultima a proporre una vasta gamma di scelte quanto alle motorizzazioni, visto che stando a quanto precedentemente dichiarato da Peugeot, la 208 di prossima generazione (2028?) sarà disponibile solo in versione 100% elettrica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/06/2023