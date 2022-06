Peugeot 208 Style: una serie limitata da comprare solo online

Peugeot presenta un’edizione speciale da 50 esemplari per la piccola francese, ordinabili solo online. In consegna entro trenta giorni

Dobbiamo essere sinceri, e ammettere che l’elemento di maggior interesse della serie a tiratura limitata della nuova Peugeot 208 è il fatto che le auto vengono consegnate entro trenta giorni dall’ordine. In un periodo così strano e complicato per il mercato dell’auto, in cui i tempi di consegna rischiano di superare anche i 12 mesi, sapere di dover aspettare solo poche settimane è una boccata d’aria fresca.

Peugeot 208 Style: serie limitata, il badge Style sul portellone

POCHI PEZZI Il rovescio della medaglia è che la serie limitata è davvero limitata: saranno solo cinquanta gli esemplari di Peugeot 208 Style in arrivo in Italia. E potranno essere ordinate solo ed esclusivamente online, dal Peugeot Store.

Peugeot 208 Style: serie limitata, i cerchi in lega esclusivi

VEDI ANCHE

COM’È FATTA Basata sull’allestimento Active Pack, Peugeot 208 Style è disponibile con la sola motorizzazione 1.2 PureTech 75 S&S (qui la nostra prova della versione PureTech 100), la più richiesta sul mercato italiano. Ecco le principali dotazioni dell’auto:

Interni esclusivi Pneuma 3D grigio con impunture a contrasto Blue Azule

Blue Azule Dettaglio pannelli porte Blue Azule

Fari anteriori Eco-LED

Cristalli posteriori e lunotto oscurati

Soglie porta in alluminio griffate Peugeot

griffate Peugeot Fiancata posteriore con il monogramma Style

Inserti dedicati sui montanti centrali delle portiere

delle portiere Tappetini specifici Style

Style Vernice metallizzata Grigio Artense

Peugeot 208 Style: serie limitata, visuale di 3/4 posteriore

QUANTO COSTA Peugeot 208 Style ha un prezzo di listino di 20.050 euro. Con la consegna garantita in 30 giorni l’auto può anche beneficiare degli incentivi statali in caso di rottamazione: con il finanziamento Peugeot I-Move, il prezzo finale scende a 15.150 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/06/2022