Nuova Peugeot 408, spunta la data del reveal. Il teaser ufficiale

Che bollisse in pentola qualche pietanza saporita, già lo si annusava ormai da mesi. Mancava un ingrediente, l'ufficialità. Che arriva ora sottoforma di una foto, qualche riga di didascalia, una data orientativa della world premiere. Il nome, pure quello è finalmente una certezza. Il nuovo SUV coupé Peugeot si chiama 408 (e non 4008, l'altra ipotesi sino a ieri ancora papabile): per l'anteprima mondiale, il Leone individua fine giugno 2022.

A margine del teaser del frontale, Peugeot parla di ''un modello totalmente inedito'' che combini ''i codici stilistici caratteristici del mondo dei SUV con una silhouette dinamica tipica del mondo delle fastback''. Un coupé crossover, appunto. Dalle proporzioni che dovrebbero rispecchiare quelle del prototipo visto gironzolare in marzo, ancora camuffato.

Facendo il proprio ingresso nel segmento SUV coupé, il Leone si schiererà in competizione diretta con Renault Arkana. Nuova 408 è molto probabilmente basata sulla piattaforma EMP2, proprio come Peugeot 308, DS 4 e Opel Astra. Ciò la rende compatibile sia con i propulsori ibridi plug-in, sia con una eventuale declinazione 100% elettrica. Presto scioglieremo ogni riserva.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/05/2022