Peugeot 408/4008, il SUV coupé anti-Arkana prende forma. Prime foto

C'è una nicchia che Peugeot non ha ancora esplorato ed è la nicchia degli sport utility coupé. Il vuoto tuttavia verrà presto colmato. Fotografi spia catturano ora proprio quello che sembra essere un SUV coupé basato su nuova 308. Nome presunto, Peugeot 408, con 4008 come possibile seconda scelta. Leggi le nostre anticipazioni.

SUV coupé Peugeot, le prime foto spia

ANELLO DI CONGIUNZIONE Nelle intenzioni, il nuovo modello dovrebbe colmare il divario proprio tra 308 berlina e il SUV 3008, offrendo più spazio interno rispetto alla prima e un design più aggressivo rispetto al secondo. In effetti, lo stile del prototipo sembra piuttosto originale: fari a LED sottili, spalle pronunciate, la classica linea del tetto inclinata verso il posteriore. L'altezza da terra maggiore rispetto al solito rafforza il concetto di ''coupé sui tacchi''.

VEDI ANCHE

Peugeot 408 (4008), la classica silhouette del SUV coupé

ESPERIMENTI Da segnalare che oltre al prototipo mimetizzato con indosso la carrozzeria di produzione, i nostri eroici photoreporter hanno contemporaneamente immortalato un mulotipo dello stesso modello che vestiva una scocca modificata di Peugeot 308 SW di generazione precedente. Ma con carreggiata allargata e un passo più lungo: all'esperimento, partecipa tutta la squadra.

Peugeot 308 SW: sotto il vestito, il prototipo di nuova 408?

CONTRO ARKANA Tornando a nuova 408/4008: l'auto sarà molto probabilmente basata sulla piattaforma EMP2, proprio come Peugeot 308, DS 4 e Opel Astra. Ciò la rende compatibile sia con i propulsori ibridi plug-in, cioè la soluzione che sta rapidamente diventando la norma per qualsiasi nuovo modello in arrivo in Europa, sia con una eventuale declinazione 100% elettrica, che nel caso di 308 debutterà il prossimo anno. Facendo il proprio ingresso nel segmento SUV coupé, il Leone si schiererà in competizione diretta con Renault Arkana. La svolta premium che la marca ha espresso negli ultimi anni non preclude tuttavia a Peugeot di puntare a rosicchiare quote pure ad Audi Q3 Sportback e a BMW X2.

Peugeot 3008/4008, l'anti Arkana

COUNTDOWN Quali saranno le sembianze, le dimensioni e il posizionamento commerciale di Peugeot 408 (o 4008 che dir si voglia), lo sapremo presto. La versione di produzione dovrebbe debuttare alla fine del 2022, al più tardi nella primavera del 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/03/2022