Peugeot 208 Like, entry level sarai tu. Perché ora conviene di più

Si può piacere anche avanzando di trascorrere giornate intere in sala trucco, né pompando i propri muscoli fino ad esaurimento. Peugeot 208 Like è un'automobile sicura di sé stessa. Di ''like'' sul suo profilo, farà incetta proprio grazie alla semplicità, alla spontaneità. E ora che piovono incentivi, può permettersi di aggiungere al pacchetto un mini-set di piccoli accessori in più: il prezzo resta sempre super conveniente.

PIÙ COMFORT A partire da maggio 2022, nella sua configurazione di ingresso alla gamma (Like), Peugeot 208 aggiunge alla dotazione standard gli specchietti retrovisori a regolazione elettrica e con guscio in nero lucido, i vetri elettrici anteriori sequenziali e con funzione anti-pizzicamento, inoltre - sui montanti posteriori - l'inedito badge “Like” che porta un tocco in più di personalità.

SUPER PROMO Associata alla motorizzazione 1.2 PureTech benzina da 75 CV, cambio manuale a 5 marce, Peugeot 208 Like ora a listino a 17.120 euro, o a 129 euro al mese con finanziamento (anticipo 2.500 euro). Ma attenzione: su Peugeot Store, sommando ecobonus statale e contributo della Casa (in combinazione con finanziamento i-Move Advantage), prezzo promozionale di 12.220 euro e 36 rate da 68 euro al mese, dietro anticipo di 4.000 euro. Affrettarsi, gente: l'offerta - salvo proroghe - scade il 31 maggio 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/05/2022