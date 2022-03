Peugeot 208 e 2008, nuova mini-leva per cambio automatico

Nuovo comando integrato nella console centrale sia per le versioni termiche, sia per le 100% elettriche e-208 ed e-2008

Minimalismo, al giorno d'oggi, la parola d'ordine. Inutili protuberanze addio, il comando del cambio automatico lo puoi risolvere con una mini-leva a raso della superficie. Risultato: plancia più spaziosa e anche più chic. Al trend si adegua ora la coppia di city-Peugeot: l'utiitaria e il SUV compatto. Sugli esemplari 2022 di Peugeot 208 e 2008 equipaggiati di cambio EAT8, niente più leva sporgente: il nuovo comando è sostituito da un'elegante levetta perfettamente integrata nella consolle centrale.

ORNAMENTALE Il nuovo accessorio - di serie sia sulle versioni automatiche con motore diesel e benzina, sia sulle full electric Peugeot e-208 ed e-2008 - combina cromo satinato, nero ''piano'' e un aspetto carbonio per il poggiapolsi, per uno squisito effetto ''premium''. Come promemoria, il ''vecchio'' comando era fatto così (vedi foto sotto).

CAMBIO FORMA Le posizioni di funzionamento sono le medesime di prima: R (Retromarcia), N (Folle) e D (Drive), la funzione cioè che seleziona automaticamente gli 8 rapporti di trasmissione in base allo stile di guida, al profilo stradale e al carico del veicolo. Completano il set i due pulsanti remoti P (Park), per mettere il cambio in posizione di parcheggio, inoltre - a seconda della natura del veicolo, se termico o elettrico - M (Manual), per selezionare individualmente la marcia tramite le levette dietro al volante, o B (Brake), per attivare la frenata rigenerativa. Qualunque sia la funzione selezionata, una spia si accende per segnalarne l'attivazione. Il guidatore può anche contare su un promemoria della modalità inserita nel quadro strumenti.

E-BRAKE Tutte le versioni di 208 e 2008 dotate del nuovo comando ''minimal'' sono infine equipaggiate di freno di stazionamento elettrico: ancor più spazio, ancora meno stress.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2022