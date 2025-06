Ecco nuova Peugeot 208 GTi. "Diversa". E mai così veloce. Video

Si scrive Peugeot E-208 GTi, si legge ''prima Peugeot GTi dell'era elettrica'' (cioè prima Peugeot elettrica firmata Peugeot Sport). Si guida, dicono, come una GTi di stirpe.

Come anticipato da MotorBox in tempi non sospetti (ok, ''anche'' da MotorBox), nuova 208 GTi prende le mosse dal modello full electric, non dal modello a benzina ibrido soft.

Ma in questo modo, scarichi per terra ancora più potenza e ancor più coppia. Pazienza se il sound andrà a farsi benedire.

In video, la presentazione dal circuito di Le Mans, il contesto ideale. Sotto, un paio di parole e un paio di (bei) numeri (già in parte... familiari).

Come ogni modello GTi che si rispetti, nuova E-208 GTi si distingue innanzitutto per la presenza a terra... solida:

carrozzeria ribassata di -30 mm ;

; carreggiata anteriore allargata di +56 mm ;

; carreggiata posteriore allargata di +27 mm.



Peugeot E-208 GTi, carreggiate maggiorate

Contribuiscono a forgiare un aspetto possente i grandi cerchi da 18 pollici firmati ''Peugeot GTi'', dalla struttura forata che richiama gli iconici cerchi ''Hole'' della 205 GTi.

Forma e funzione: i fori servono anche a raffreddare i freni.

Peugeot E-208 GTi, i cerchi da 18'' dedicati

Design sobrio-sportivo

I passaruota vengono allargati per accogliere le carreggiate maggiorate e sono evidenziati da una linea rossa, un altro omaggio alla 205 GTi.

Uno spoiler viene aggiunto alla parte inferiore del paraurti anteriore, mentre lo specifico diffusore aerodinamico sotto il paraurti posteriore, che integra un nuovo piccolo fendinebbia a LED, viene tinto in nero lucido.

Peugeot E-208 GTi, il caratteristico frontale

Per la carrozzeria, un'esclusiva tinta rosso acceso, vedi sempre ''nonna'' 205 GTi. Piccoli tocchi di rosso compaiono anche su calandra, fari, passaruota, pinze freni, spoiler posteriore, cuciture sul cruscotto.

Hai detto ''cruscotto''? Uno sguardo agli interni, allora.

Sempre l'iconico colore rosso a farla da padrone: in rosso acceso sia i tappetini, sia le cinture di sicurezza.

Peugeot E-208 GTi, gli interni ''racing''

Il design sportivo elegante dei sedili anteriori specifici, con poggiatesta integrati, rende omaggio ai sedili di (indovina?) 205 GTi 1.9, con una finitura centrale rossa che si estende su seduta e schienale.

Senza dimenticare la rete rossa sul lato destro dei sedili, che richiama invece 205 GTi 1.6.

Peugeot E-208 GTi, i sedili sportivi

Il solito volante ultra-compatto di Peugeot 208 è in pelle rossa traforata abbinata ad Alcantara e da un emblema centrale, sempre di colore rosso.

Grafica rossa anche per quadro strumenti digitale e per schermo centrale. Disponibili ''schermate specifiche per la misurazione delle prestazioni''.

Anche l'illuminazione ambiente è rossa di default (ma sono disponibili altri sette colori).

Peugeot parla anche di ''esperienza sonora immersiva, che risveglia tutti i sensi''. Se il suono artificiale non ti piacerà, potrai sempre disattivarlo.

Peugeot E-208 GTi, l'i-Cockpit

Ora, la parte più importante.

E-208 GTi è equipaggiata con il motore elettrico M4+ del Gruppo Stellantis.

280 CV di potenza

di potenza 345 Nm di coppia



Cifre che accreditano E-208 GTi delle migliori prestazioni di tutti i modelli del segmento B:

accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi

velocità massima di 180 km/h



Da record di categoria è anche il rapporto peso/potenza:

5,7 kg/CV



Pur condividendo il motore (e buona parte del telaio) con Alfa Romeo Junior Veloce e nuova Lancia Ypsilon HF, la francese (sulla carta) è quindi la più performante della triade.

Peugeot E-208 GTi, potenza di 280 CV

La batteria elettrica è fornita da CATL ed esprime una capacità lorda di 54 kWh. Autonomia sconosciuta: sappiamo solo che ''beneficia di una gestione ottimizzata che la protegge nell'uso sportivo'' e di ''un sistema di raffreddamento specifico adattato alle alte prestazioni''.

Lo abbiamo capito, l'autonomia batterie non è il suo forte.

Differenziale a slittamento limitato

Non solo tanti cavalli. Peugeot E-208 GTi è dotata di un differenziale autobloccante integrato nel riduttore che ''ottimizza il comportamento in curva, garantendo agilità, efficienza e stabilità''.

Carreggiate allargate e carrozzeria ribassata, ma anche molle e ammortizzatori con smorzatori idraulici specifici, pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, barra stabilizzatrice posteriore, sensibilità dello sterzo ricalibrata. Per ''un compromesso ideale tra efficienza nella guida sportiva e comfort quotidiano''.

Peugeot E-208 GTi, telaio sportivo

Completano il pacchetto GTi dischi anteriori da 355 mm con pinze fisse a 4 pistoncini e sistema ESP con specifica modalità Sport che sospende i sistemi di assistenza alla guida (metti il caso di un track day).

Non esiste ancora né un listino prezzi, né una data esatta di inizio commercializzazione.

Due sole certezze: arriva presto, arriva... cara (da 45.000 euro?).

Intanto, bentornata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 13/06/2025