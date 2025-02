Elettrico in crisi? Non le EV Peugeot: avanti tutta coi piani 2030

Un marchio dopo l'altro, sono in tanti oggi a frenare la propria rincorsa al tutto EV, soltanto EV, niente al di fuori delle EV. Ma c'è anche chi conferma i target. Vedi ad esempio Peugeot.

L'elettrico si afferma adagio, ma è la strada da seguire. Così, almeno, la pensa Alain Favey, nuovo CEO del marchio Peugeot.

Favey interviene alla terza edizione dell’E-Lion Day e delinea la visione e gli obiettivi Peugeot per il 2025. E benché non venga mai nominata la scadenza del 2030, cioè l'orizzonte entro il quale il marchio francese intende vendere solo auto elettriche (in Europa), quel che traspare è la determinazione a non correggere l'agenda.

''Peugeot - spiega il CEO - già possiede una gamma di prodotti di alta qualità. Grazie alle sue piattaforme multi-energia, il marchio è oggi in grado di soddisfare ogni esigenza, dalle vetture ibride ai modelli completamente elettrici, dai SUV alle compatte e ai veicoli commerciali leggeri''.

''Concentrandoci sui nostri clienti e rafforzando le nostre collaborazioni, costruiremo un futuro luminoso, di successo e sostenibile. Nel 2025, entriamo ufficialmente in modalità performance'', conclude Favey.

L’offerta di veicoli elettrici più ampia tra i marchi generalisti, la determinazione a guidare il mercato EV europeo dei prossimi anni. Nessun passo indietro, avanti tutta come da programmi.

E in tempi come questi, è una notizia.

EV E NON SOLO: NOVITÀ PEUGEOT 2025

Peugeot: sull'elettrico nessuna marcia indietro

Nel corso del 2025, Peugeot amplierà la gamma elettrica, raggiungendo quota 12 modelli. Il 100% elettrico per chi è già pronto, ma anche l'elettrico ''parziale'' (leggasi: mild hyrid, plug-in hybrid) per chi rimane affezionato anche ai propulsori a benzina. Tre i lanci in programma:

Peugeot E-3008 Dual Motor;

Peugeot E-5008 Dual Motor;

Peugeot E-5008 a 5 posti.



Peugeot E-3008/E-5008 Dual Motor 325 (2025)

Peugeot E-3008 GT

Nuovo Peugeot 3008 riscuote successo, con oltre 120.000 ordini dal lancio dello scorso anno, di cui il 22% rappresentato dalla versione completamente elettrica E-3008, una quota superiore alla media del segmento.

Nel 2025 (autunno?), dunque, l’introduzione della versione ad alte prestazioni e a trazione integrale elettrica sia di E-3008, sia della derivata E-5008.

Le nuove varianti E-3008 e E-5008 Dual Motor combinano un motore elettrico anteriore da 213 CV con un’unità supplementare posteriore da 112 CV, garantendo una potenza complessiva di 325 CV e la motricità su tutte e quattro le ruote.

Presto, scopriremo prezzi e tempi di uscita anche in Italia.

Rileggi la nostra prova di Peugeot E-3008.

Peugeot E-3008, presto anche a trazione integrale

Peugeot E-5008 5 posti (2025)

Già entro la prima metà del 2025 è inoltre in arrivo la versione a 5 posti, anziché a 7 posti, di Peugeot E-5008.

Pensata per chi non necessita della terza fila di sedili e assegna invece importanza a un ampio spazio di carico, la nuova variante offre un volume di carico da 994 litri con i sedili posteriori in posizione, ovvero +78 litri rispetto alla versione a 7 posti.

Nuova Peugeot E-5008, in arrivo la variante a 5 posti

Abbattendo la seconda fila, la capacità si estende fino a 2.310 litri, permettendo di trasportare comodamente (almeno così promette il Leone):

2 valigie grandi;

1 valigia media;

12 valigie piccole.



In attesa di conoscere prezzi e tempi di uscita, un video... motivazionale (vedi sotto).

Nel frattempo, leggiti anche il nostro test drive di Peugeot E-5008 7 posti.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/02/2025