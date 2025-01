Nuova Peugeot 3008 Hybrid GT: i consumi reali, prezzi e opinioni

La nuova Peugeot 3008 ha debuttato nel 2024, portando con sé un design rinnovato e un ventaglio di caratteristiche che la posizionano quasi come un SUV premium. Scopriamo insieme i dettagli della Peugeot 3008 GT, i consumi reali e tutte le informazioni sui modelli disponibili.

Peugeot 3008 Hybrid GT, vista laterale

L’estetica della nuova Peugeot 3008

Con linee decise e innovative, il SUV francese spicca per uno stile audace. La griglia frontale dal disegno curvo guida lo sguardo verso fiancate alte e spigolose, mentre il tetto inclinato da SUV coupé aggiunge dinamismo.

La parte posteriore, con un lunotto ribassato e una coda tronca, conferisce carattere, ma sacrifica leggermente la amssima capacità di carico, quelle rare volte che vado a saccheggiare l’IKEA (anche se la capienza misurata alla cappelliera non è cambiata affatto, va detto).

Dimensioni compatte ma spaziose

Con una lunghezza di 4,54 metri, la Peugeot 3008 nuova offre un'abitabilità di buon livello, anche se forse leggermente inferiore alle attese.

Davanti, infatti, la console centrale larga fascia stretto le gambe del guidatore; dietro, il pavimento quasi piatto favorisce il quinto passeggero, anche se il mobiletto centrale è piuttosto ingombrante e si avvicina alla seduta del divanetto.

Bene il bagagliaio, forte di un doppiofondo più capiente del normale. Con un volume di carico minimo di 520 litri è tra i migliori della categoria e l'ampio portellone elettrico sporge di poco oltre il paraurti durante il movimento di apertura: un vantaggio quando lo si debba azionare in spazi ristretti.

Peugeot 3008 Hybrid GT, i sedili posteriori, si noti il mobiletto centrale

Un cockpit da pilota

Gli interni della Peugeot 3008 GT Line impressionano per il loro design futuristico. Il volante compatto e basso, abbinato al Peugeot Virtual Cockpit con schermo curvo da 21 pollici, crea un effetto avvolgente pur rimanendo facilmente accessibile anche dal passeggero.

Le luci ambient colorate e le finiture riflettenti aggiungono un tocco premium, anche se al tatto le plastiche che circondano il posto di guida suonano un po’ vuote.

Buono il compromesso tra comandi fisici e touch, con una comoda rotella sul bracciolo per regolare il volume dell'audio e le icone per scegliere la temperatura ai lati dello schermo a centro plancia.

Tecnologia a bordo

L’infotainment, seppur non sempre reattivo, è arricchito sulla 3008 GT da un display supplementare da 9,7 pollici Virtual i-Toggles. Questo consente di personalizzare fino a 10 scorciatoie per un accesso rapido alle funzioni preferite.

Comfort per tutti i passeggeri

Gli interni della Peugeot 3008 sono curati nei dettagli. I sedili anteriori con massaggio (optional da 1.600 euro) elevano il comfort, mentre il vano refrigerato nel bracciolo è ideale per lunghi viaggi. Anche i passeggeri posteriori beneficiano di finiture di qualità e di uno spazio adeguato, nonostante la console centrale piuttosto ingombrante.

Peugeot 3008 Hybrid GT, l'interno

Prestazioni del motore

La versione base monta un motore 1.2 turbo benzina mild hybrid, che eroga 136 CV e 230 Nm di coppia. In città e in tangenziale la guida è gradevole: l'acceleratore risponde con prontezza e buona decisione grazie al contributo del motore elettrico del sistema mild-hybrid.

Quest’impressione, però, cambia al salire della velocità e in autostrada la ripresa nei sorpassi si diluisce, anche se la 3008 continua a garantire una guida disinvolta, con 201 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in 10,2''.

Il cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti si comporta bene in automatico, mentre nel funzionamento manuale-sequenziale, quando cambio io con le palette dietro al volante, è meno immediato di quanto mi aspetto.

Comunque, apprezzo che alla pressione del tasto M sulla plancia, lui mantenga l’impostazione manuale fino a nuovo ordine: le vecchie auto del Leone, invece, ripristinavano da sole il controllo automatico dopo una manciata di secondi.

Consumi reali

Ecco i consumi rilevati durante la prova su strada della Peugeot 3008 Hybrid:

Città : 6,5 l/100 km

Autostrada : 7,2 l/100 km

Extraurbano: 5,0 l/100 km

Alla guida della Peugeot 3008 Hybrid GT

Comfort e guida

Le sospensioni offrono un buon assorbimento delle asperità; luci e ombre sulla silenziosità di marcia. A bassa velocità il motore fa sentire i toni un po’ ruvidi dati dal frazionamento a tre cilindri, specie a freddo. In autostrada, qualche fruscio aerodinamico è chiaramente avvertibile all’altezza degli specchi retrovisori, ma non è troppo fastidioso.

Bene stabilità e sicurezza: sugli avvallamenti in piena curva affrontati ad alta velocità, la 3008 mantiene un saldo contatto con la strada e nelle manovre di rilascio dell’acceleratore in curva (indicative anche del comportamento dell’auto nelle manovre di emergenza) le reazioni sono estremamente progressive e facili da gestire.

Quanto agli aiuti alla guida, il pilota automatico arriva a un assistenza di secondo livello ed è preciso nel mantenere il centro della carreggiata nei curvoni autostradali. Mai distrarsi, però, visto che durante la prova, in presenza di ombre dure sull’asfalto, la 3008 ha richiesto al guidatore qualche correzione inattesa.

Laborioso spegnere il mantenimento di corsia e l’allarme per il superamento dei limiti di velocità nelle situazioni in cui possono risultare molesti: servono alcuni clic per aprire il menu apposito e la disattivazione di ciascuno dei due dispositivi richiede un ulteriore tocco allo schermo per la conferma.

Motore 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina mild hybrid Potenza 136 CV Coppia 230 Nm Velocità 201 km/h 0-100 km/h 10,2 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 6 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,54 x 1,89 x 1,64 m Bagagliaio da 520 a 1.492 litri Peso 1.573 kg Prezzo da 39.450 euro

Quanti modelli di 3008 ci sono?

La Peugeot 3008 è disponibile in tre motorizzazioni principali:

Hybrid (mild) da 136 CV

Plug-in Hybrid da 195 CV con autonomia elettrica fino a 87 km

Elettrica e-3008 , disponibile in due versioni: Standard Range (210 CV e 529 km di autonomia) Long Range (230 CV e 701 km di autonomia)



Che differenza c’è tra Mild Hybrid e Plug-In Hybrid?

Le tecnologie Mild Hybrid (MHEV) e Plug-in Hybrid (PHEV) rappresentano due approcci distinti all'elettrificazione dei veicoli. Un sistema Mild Hybrid utilizza un piccolo motore elettrico per supportare il motore a combustione interna durante accelerazioni e ripartenze, migliorando l'efficienza e riducendo leggermente i consumi e le emissioni. Tuttavia, non permette di guidare in modalità completamente elettrica.

Al contrario, un veicolo Plug-in Hybrid dispone di una batteria più grande che può essere ricaricata tramite presa di corrente o wallbox. E di un motore elettrico più potente, Questo consente al PHEV di viaggiare in modalità totalmente elettrica per diverse decine di chilometri, riducendo drasticamente le emissioni locali, soprattutto nei contesti urbani.

La scelta tra le due tecnologie dipende dalle esigenze: il Mild Hybrid è ideale per chi cerca un piccolo miglioramento dell'efficienza senza modificare le abitudini di rifornimento, mentre il Plug-in Hybrid è più adatto a chi può ricaricare regolarmente e vuole massimizzare il risparmio di carburante.

Peugeot E-3008 GT

Quanto costa un Peugeot 3008 nuovo?

Allure Hybrid : da 39.450 euro, include cambio automatico, retrocamera, clima bi-zona, luci a LED e doppio display da 10 pollici. E ancora, apertura keyless delle porte e i principali aiuti alla guida, compreso il Cruise Control e il riconoscimento dei segnali stradali.

GT Hybrid: da 43.600 euro, aggiunge il display curvo da 21 pollici, luci Matrix LED, sistema Virtual i-Toggles e portellone elettrico; e ancora, ricarica wireless per lo smartphone, sensori di parcheggio anteriori e luci ambient. Solo per citare le dotazioni principali.

Gli optional a richiesta, disponibili solo per la GT, includono la guida autonoma di secondo livello (1.500 euro), i sedili con massaggio (1.600 euro) e l’impianto audio premium Focal (850 euro).

Qual è la migliore Peugeot 3008?

La versione Hybrid GT rappresenta il miglior compromesso tra prezzo e dotazioni. Per chi può ricaricare comodamente a casa, e magari cerca più véreve, la Plug-in Hybrid (da 45.700 euro) è una scelta interessante. L’elettrica e-3008 da 43.730 euro è piacevolissima da guidare, ma costringe a pianificare gli spostamenti a lungo raggio e non sempre è possibile attrezzarsi per la ricarica domestica, visto che alcune abitazioni presentano ostacoli tecnici e normativi. Scopri tutto sulla Peugeot e-3008 elettrica nella nostra video-prova su strada.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2025