Peugeot E-5008 2025: prova su strada, consumi e autonomia reale

Dopo le versioni mild e plug-in hybrid, Peugeot introduce la nuova e-5008 2025, ''il primo SUV elettrico di medie dimensioni in Europa con 7 posti di serie''. Scopriamo caratteristiche, interni, prestazioni e prezzi di questa innovativa elettrica (facendo chiarezza sulle sue reali dimensioni).

Nuova Peugeot e-5008 elettrica, la prova su strada

Taglia M si fa per dire, visto che la lunghezza di 4,79 mda un paraurti all’altro fa della Nuova Peugeot e-5008 un’auto già grandicella per i criteri nostrani.

Non di meno, la Casa del Leone la propone nel cosiddetto Segmento C e, come vi ho già raccontato in questo approfondimento sulla classificazione dei SUV, nell’attribuzione dei segmenti di riferimento entrano in gioco diverse variabili: in particolare contano anche prezzo e competitor di riferimento.

Peugeot 5008 è dunque un suv compatto nel prezzo, che ambisce a confrontarsi sul piano del costo con mezzi di minore lunghezza. Chiaramente offrendo di più.

La parentela è stretta conla Peugeot 3008 (leggi qui la prova su strada),dalla quale le Peugeot 5008 elettrica e non ereditano il look del frontale e parte degli interni.

Caratteristica la griglia anteriore dal disegno “progressivo”: delimitata da fari sottili, che le danno uno sguardo accigliato. Ai lati, tre fregi che evocano gli artigli del leone e che sul top di gamma sono luci a LED.

Un piccolo segreto della nuova 5008? Il tasto di apertura del portellone posteriore è ben nascosto in una fessura sopra il paraurti: una fessura sottile in cui forse non verrebbe in mente di poter (e dover) infilare le dita. Curioso!

Gli interni della Peugeot e-5008

L’arredo della nuova Peugeot e-5008, specie negli allestimento GT top di gamma, conserva l’effetto ''wow'' già visto a bordo della 3008.

Il protagonista assoluto è il display panoramico curvo da 21 pollici, sospeso su una plancia illuminata da luci multicolore.

Comprende una strumentazione completa e configurabile, con l'utile addendum di un display aggiuntivo montato più in basso nella plancia con le scorciatoie touch i-Toggles configurabili: aprono menu e funzioni più rapidamente e sono di serie sulla e-5008 GT top di gamma.

Bello anche il gioco dei materiali usati per i rivestimenti, con un elegante tessuto che veste gran parte della plancia e dei pannelli porta. Nell'insieme, la 5008 è un gran bel posto dove stare e ha l'allure di un'auto di prestigio.

Nuova Peugeot e-5008 elettrica: l'accesso ai sedili della terza fila

Rispetto alla 3008, la e-5008 allunga il passo fino a 2,90 metri, offrendo maggiore spazio interno e un bagagliaio modulabile:

259 litri con 7 posti attivi

748 litri abbattendo la terza fila

1.815 litri con solo i sedili anteriori

Come si sta in 7 sulla Peugeot e-5008

Il divanetto della fila centrale è scorrevole, con due sedili più ampi ai lati e quello al centro privo degli attacchi Isofix per i seggiolini dei bambini.

Lo spazio a disposizione è dunque modulare e decisamente abbondante, quando ci siano 5 persone a bordo. Anche gli eventuali ospiti della terza fila hanno sedute ragionevolmente comode.

A conti fatti, la 5008 è in grado di imbarcare 7 adulti fino a un metro e ottanta di statura, a patto che chi siede in prima e seconda fila non pretenda di allungare le gambe.

Certo, la terza fila non è comodissima da raggiungere, anche se il meccanismo per ribaltare il divanetto centrale (che è frazionato 60:40) è agevole da utilizzare.

Alla guida della Nuova Peugeot e-5008 elettrica

Al volante della e-5008 trovo subito la posizione di guida ideale, nonostante un tunnel centrale piuttosto largo e ingombrante. Basta impugnare il piccolo volante e notare che la corona rimane al disotto della strumentazione per ritrovare il family feeling di tutte le Peugeot contemporanee.

Fin dai primi metri, la silenziosità e la mancanza di vibrazioni del motore elettrico ti fanno sentire in un mondo a parte, che chi si ostina a guidare le auto a motore termico forse non può capire. È una guida quasi da meditazione.

Viene naturale scegliere il drive mode Eco e cercare un'andatura fluida e scorrevole, come le acque di un fiume calmo e lento. Alla ricerca della massima efficienza e del minimo impatto sul mondo esterno.

Tanto più che, all'occorrenza, lo scatto è felino. Se non fosse francese, vedrei quasi lo spirito di un samurai in questo SUV elettrico a 7 posti.

La guida è semplice e intuitiva: nessun passaggio di marcia a perturbare l'accelerazione, visto che - come quasi tutte le auto elettriche - anche la e-5008 è monomarcia.

Solo sui tombini noto sospensioni leggermente più toniche di quelle che mi aspetto da un'auto di indole turistica, ma per il resto il comfort è di alto livello.

Tra le curve, la 7 posti francese si muove con buona agilità e precisione, nonostante i 23 quintali di peso circa.

Solo nei cambi di direzione bisogna abituarsi al volante piccolo, molto diretto e non perfettamente progressivo attorno alla posizione centrale.

La versione in prova è quella standard con:

210 CV di potenza

345 Nm di coppia

170 km/h di velocità massima (autolimitata)

0-100 km/h in 9,7 secondi

È adatta anche per i neopatentati e dichiara fino a 500 km di autonomia, grazie alla batteria da 73 kWh di capacità.

Nuova Peugeot e-5008 elettrica, la presa di ricarica

Autonomia reale Peugeot E-5008

In prova, in un percorso prevalentemente extraurbano, ideale per tenere bassi i consumi, il computer di bordo ha registrato una media di 18 kWh/100 km, viaggiando con piede leggero, modalità di guida Eco e climatizzatore acceso.

Riferito alla capacità della batteria, tolta una riserva del 10%, vuol dire che nel mondo reale si possono percorrere fino a 365 km circa. A meno di spegnere il climatizzatore, che secondo la stagione potrebbe valere circa un 10% in più.

In autostrada c'è da aspettarsi consumi più elevati e soste più frequenti per la ricarica. In corrente continua a 160 kW di potenza - ove disponibile - si recuperano fino a 100 km di autonomia in 10 minuti o si passa dal 10 all'80% in meno di mezz'ora.

Peugeot E-5008 elettrica: le tre varianti disponibili

Modello Potenza Batteria Autonomia Prezzo Allure Prezzo GT Standard 210 CV 73 kWh 500 km 47.730 € 52.180 € Long Range 230 CV 98 kWh 660 km 51.980 € 56.430 € 4WD 320 CV 73 kWh 500 km 51.980 € 56.430 €

Gli ordini sono già aperti per Standard e Long Range (che arriverà a ridosso dell'estate), mentre la Dual Motor arriverà in autunno. Per tutte è prevista una formula di finanziamento con rata di 299 euro/mese per 36 mesi, a fronte però di anticipi cospicui: si parla di 10.284 euro per la e-5008 Standard e di 14.048 euro per la Long Range: scopri i dettagli dell'offerta su Peugeot.it.

Nuova Peugeot e-5008 elettrica, il cerchio

Allestimenti della Peugeot e-5008: dotazioni di serie

Già dall'allestimento base Allure, la Peugeot e-5008 offre:

Cruise control

Frenata automatica di emergenza

Mantenimento di corsia

Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori

Cerchi da 19”

Keyless entry

Peugeot Panoramic i-Cockpit con due display da 10”, Apple CarPlay e Android Auto

Clima tri-zona

Retrovisore elettrocromico

7 posti

Divanetto centrale scorrevole

Caricabatterie da 11 kW

Nuova Peugeot e-5008 elettrica, lo schermo i-Cockpit da 21 pollici

Che cosa aggiunge l'allestimento GT

Cruise control adattivo

Fari Pixel LED con artigli luminosi davanti e dietro

Sensori di parcheggio anteriori

Peugeot Panoramic i-Cockpit con display da 21”, comandi vocali e navigatore ottimizzato per viaggi in auto elettrica

Luci ambient a 8 colori

Portellone elettrico con apertura senza mani

Volante e sedili anteriori riscaldabili

Schermo touch aggiuntivo Virtual i-Toggles con 10 scorciatoie personalizzabili

Cerchi da 20”

Nuova Peugeot e-5008 elettrica, le scorciatoie touch i-Toggles

Optional a pagamento

Alcune dotazioni sono disponibili solo come extra:

Climatizzatore con pompa di calore (800 €)

Telecamere a 360°

Guida autonoma di livello 2 (Pack da 1.500 €, disponibile solo su GT)

Peugeot e-5008: un SUV elettrico versatile e spazioso

La nuova Peugeot E-5008 2025 si distingue per il suo mix di spazio, finiture curate, tecnologia e autonomia. Con tre versioni disponibili e un'ampia gamma di dotazioni, si propone come una delle migliori opzioni nel segmento dei SUV elettrici a 7 posti. Configura la tua Peugeot e-5008 sul sito ufficiale della Casa francese.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/02/2025