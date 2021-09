Editoriale

Sicuro di saper distinguere un'auto di segmento B da una di segmento C? Facciamo un gioco per scoprirlo...

Nelle chiacchiere tra amici si preferisce parlare di utilitarie, citycar, berline, SUV, ma quando si parla di mercato dell'auto (qui i dati aggiornati), i vari modelli sono sempre suddivisi per segmenti. Tutti noi appassionati abbiamo più o meno in testa a che cosa questi corrispondano: la distinzione tra le utilitarie di segmento A, le compatte che invece appartengono al segmento B e le medie: le famose segmento C. Ma quando si parla di un modello specifico, spesso la sua precisa classificazione risulta di difficile.

Fiat Panda Sport Hybrid per il centro di Milano

INDOVINA CHI Già, perché se tuttora esistono alcuni punti fermi - con la Volkswagen Golf che è quasi la definizione stessa di segmento C e la Fiat Panda che è una delle più note rappresentanti del segmento A - la crescita in centimetri di alcuni modelli e la condivisione di piattaforme tra alcune citycar e le loro derivazioni crossover ha sparigliato le carte, creando una gran confusione. Per dimostrarlo, facciamo un gioco: voi in quali categorie mettereste questi 10 urban SUV?

Dacia Duster Fiat 500X Ford Puma Jeep Compass Jeep Renegade Nissan Juke Peugeot 2008 Renault Captur Toyota Yaris Cross Volkswagen T-Roc

Toyota Yaris Cross 2021: il primo contatto su strada

VEDI ANCHE

LE DIMENSIONI (NON) CONTANO La soluzione del gioco è nel PDF che potete scaricare in fondo alla pagina, ma se per rispondere siete andati a consultare le schede tecniche del nostro listino, così da tentare una classificazione in base alla lunghezza, qualche errore l'avete commesso di sicuro. Infatti, Captur e T-Roc hanno pari lunghezza - quattro metri e ventitrè - ma appartengono a categorie diverse: la francese compare nel segmento B e la tedesca in quello superiore. Altra apparente contraddizione? Con i suoi quattro metri e trenta centimetri, la Peugeot 2008 è più grande di Fiat 500X, Jeep Renegade e T-Roc di cui sopra, eppure è l'unica tra queste a far parte, di nuovo, del segmento B. Di seguito classificazione e lunghezze dei modelli citati più in alto:

Segmento B

Puma 4,19 - 4,22 m Captur 4,23 m Juke 4,21 m 2008 4,30 m Yaris Cross 4,18 m

Segmento C

500X 4,26 - 4,27 m Renegade 4,24 m T-Roc 4,23 m Compass 4,40 m Duster 4,34 m

COME FUNZIONA DAVVERO Il fatto è che ''nell’attribuzione dei segmenti di riferimento entrano in gioco diverse variabili'', come spiega il Centro Studi dell'UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri): tra questi fattori ci sono sì le dimensioni, ma contano anche prezzo e competitor di riferimento. Nel caso di dubbi, si tiene conto delle indicazioni fornite dalle Case costruttrici. Un criterio che prescinde dall'assoluta oggettività per aprire la porta all'interpretazione. Esasperando il concetto si potrebbe addirittura dubitare che Golf, Audi A3 e Seat Leon debbano giocare nello stesso segmento.

Volkswagen Golf R vs Mercedes-AMG A45 S

CHE CONFUSIONE! Va detto che con il moltiplicarsi delle varianti sul mercato, tutto è diventato più fluido. Anche tra fuoristrada e SUV è difficile tracciare una precisa linea di confine. E l'avvento delle crossover - che di fatto sono SUV a trazione anteriore - ha allargato ulteriormente il tiro. Non c'è dunque da stupirsi (troppo) se accanto alla Golf (4,28 m) troviamo la Mercedes Classe A, che in versione AMG raggiunge i 4,45 m. E nello stesso segmento giocano persino la Hyundai Tucson (4,50 m) e la Jeep Compass (4,40 m). Giusto? Forse. Ma intuitivo proprio no.

Allegato Dimensione 08 Top 10 per segmento agosto 2021_612f555f71e89.pdf 101 Kb

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/09/2021