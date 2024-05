Foto e video della nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF e della Ypsilon HF elettrica

Tutto ampiamente annunciato, ma oggi Lancia mostra le immagini della nuova Lancia Ypsilon HF, elettrica stradale ad alte prestazioni, e della Ypsilon Rally 4 HF con cui la Casa torna nel mondo delle competizioni. Guardate il video e la fotogallery che poi ne riparliamo.

Lancia Ypsilon HF, 3/4 anteriore

IL LANCIA PENSIERO ''Da sempre Lancia è entrata nel cuore della gente anche per il suo animo competitivo, rappresentato da quei modelli iconici del suo passato che l’hanno resa il marchio tutt’ora più vincente di tutti i tempi nel mondo dei Rally. E quel cuore sportivo oggi ricomincia a battere! E quegli stessi fans saranno nuovi clienti Lancia di domani!” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. Ma che cos'ha in serbo per loro?

Lancia Ypsilon HF, la plancia

VERSIONI HF PER TUTTE LE LANCIA Lancia Ypsilon HF, come anticipato, porta la motorizzazione elettrica a erogare 240 CV di potenza, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Rispetto alla versione standard, la HF sarà caratterizzata da un assetto ribassato, una carreggiata allargata e da forme aggressive e muscolose. Ypsilon HF arriverà sul mercato a maggio 2025 e dopo di lei anche le successive Lancia Gamma e Delta disporranno di una versione HF ad alte prestazioni.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF, la livrea sul cofano

IL WRC PUÒ ATTENDERE A sostenere l'immagine della Ypsilon HF vorrebbe provvedere la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, prototipo da corsa destinato a competere nella categoria Rally 4: formula propedeutica in cui i giovani piloti si fanno le ossa nella speranza di diventare i professionisti di domani. Lancia Ypsilon Rally 4 HF è alimentata da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro, che sviluppa 212 CV. La trazione è anteriore, con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico. Vedremo presto se potrà rappresentare un primo passo per tornare ai lustri di un tempo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/05/2024