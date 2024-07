Primo test per Miki Biasion al volante della Lancia Ypsilon Rally 4 HF

È ufficialmente iniziata la nuova avventura nelle vesti di tester per Miki Biasion. Il Campione del Mondo Rally 1988 e 1989 ha iniziato il programma di messa a punto della nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF, primo passo della collaborazione annunciata nelle scorse settimane. Forte della sua grande esperienza, Biasion si sta occupando in particolare della messa a punto di assetto, frenata e della calibrazione del motore.

PENSATA PER I NUOVI PILOTI La nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF è alimentata da un motore 1.200 cc turbo a 3 cilindri e 4 valvole, in grado di sviluppare 212 CV. È dotata di trazione anteriore, cambio a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico. Come suggerisce il nome, è pensata per la categoria Rally 4, ossia quella di accesso alle competizioni spesso teatro dei primi passi dei giovani piloti. Qui di seguiro alcune immagini del test e le prime sensazioni al volante di Biasion, mentre a fine articolo troverete il video con alcune immagini della nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF in azione sugli sterrati.

Test Lancia Ypsilon Rally 4 HF: Miki Biasion

I PRIMI FEEDBACK L'esperienza al volante della Ypsilon Rally 4 HF ha restituito buone sensazioni a Biasion che ha commentato così le caratteristiche della vettura: ''Oggi ho avuto il piacere di guidare Nuova Lancia Ypsilon: un’auto reattiva, confortevole e silenziosa. Abbiamo lavorato per migliorare le prestazioni della vettura, mettendo a punto diversi parametri: risposta del motore, provando diverse mappature; aderenza al terreno e tenuta di strada, lavorando su molle e ammortizzatori; frenata, perfezionando il sistema frenante, reattività del cambio, testando nuovi rapporti. La sua carreggiata più larga la rende più stabile, il setup specifico delle sospensioni la rende più dinamica, senza mai diventare rigida. La taratura dello sterzo garantisce il giusto equilibrio tra agilità, precisione di guida e manovrabilità. È un’auto cittadina molto agile e con grande facilità di manovra, che fa divertire anche un pilota di Rally come me, fra le curve di un percorso in collina e con prontezza di risposta in partenza al semaforo. Ottimo il comfort acustico, grazie al pacchetto di insonorizzazione creato ad hoc per un ambiente interno tipicamente Lancia, sempre accogliente, in qualsiasi condizione ci si trovi, anche su strade difficili, o anche quando guidi ad alta velocità''.

L'ATTESA PER LA VERSIONE ELETTRICA Presente alla giornata di test anche Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, il quale ha ricordato come l'anno prossimo arriverà sul mercato la potente versione elettrica: ''È un altro giorno importante per il marchio Lancia. Dopo aver messo la sua esperienza e la sua competenza al servizio dello sviluppo della vettura che segna il ritorno del marchio nei Rally in Italia, nel 2025, Miki Biasion ha guidato in prova speciale la Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Oggi abbiamo anche il piacere di dare il benvenuto ad Eugenio Franzetti, Lancia Corse HF Director che guiderà il ritorno del marchio Lancia nei Rally. E le novità non sono finite qui! La Nuova Lancia Ypsilon HF, la massima espressione dell’animo più competitivo e prestazionale del marchio, sarà disponibile a partire da Maggio 2025 con motore elettrico, una potenza di 280 CV, e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/07/2024