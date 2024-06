Lancia: Miki Biasion supporterà lo sviluppo della Ypsilon Rally 4 HF!

Lo scorso mese Lancia ha comunicato il suo ritorno ufficiale nei rally con il progetto legato alla Ypsilon Rally 4 HF. L'operazione che ha riacceso tra gli appassionati italiani i ricordi dell'epoca d'oro dei rally si completa quest'oggi con l'annuncio del coinvolgimento in questo progetto del pilota che più di tutti ha legato il suo nome alle imprese di Lancia nel Mondiale Rally, ossia Miki Biasion.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF, 3/4 posteriore sinistra

CONTRIBUTO FONDAMENTALE Il debutto nelle competizioni della Lancia Ypsilon Rally 4 HF è previsto nel 2025. Annunciando il coinvolgimento di Biasion, il CEO Luca Napolitano ha dichiarato: ''Lancia oggi compie un altro passo avanti nel suo percorso di Rinascimento. A fine maggio abbiamo presentato in anteprima due importanti novità: la Nuova Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, e la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, il modello che segnerà il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo del Rally, in coerenza con la sua leggendaria storia sportiva. Il naturale “portavoce” di questo doppio ritorno non poteva che essere Miki Biasion, il pilota italiano di Rally più vincente di tutti i tempi, che ha contribuito a fare di Lancia il marchio che ha vinto di più nella storia di questo sport. La sua esperienza al servizio del team Lancia Corse per tantissimi anni sarà fondamentale per sviluppare entrambe le vetture''.

I COMPITI DI BIASION Parlando del suo nuovo ruolo, Biasion ha svelato qualche dettaglio di quelli che saranno gli aspetti principali di cui si occuperà: ''Sono molto onorato di poter supportare il Team prodotto Lancia per la regolazione dell’assetto e dell’handling della Ypsilon HF, offrendo un vero e proprio piacere di guida sportivo a chi la guiderà e di lavorare con il Team Stellantis Motorsport per affinare le performance della Ypsilon Rally 4 HF: assetto, frenata e calibrazione motore. Spero di essere d’ispirazione a tanti giovani piloti che vorranno cimentarsi con la nostra Lancia Ypsilon Rally 4 HF per diventare i professionisti e i campioni del futuro. La Lancia delle vittorie, la Lancia delle gare sportive è tornata e io sono felice di poterne fare parte!''.

Miki Biasion e Tiziano Siviero festeggiano il titolo WRC | Foto: Twitter @MikiBiasion1

ANNI LEGGENDARI La lunga parentesi di Biasion al volante delle vetture Lancia nel Mondiale Rally inizia nel 1983, quando partecipa al Rally Italia al volante di una 037 Gruppo B, in una stagione che lo vedrà laurearsi Campione Italiano ed Europeo. Dal 1986 si dedica esclusivamente al Mondiale, iniziando a scrivere pagine memorabili della leggendaria scuderia Martini Racing, con la quale vince il titolo sia nel 1988 sia nel 1989. In sei stagioni sono in totale 16 le vittorie che ottiene con Lancia, tra cui due successi nel Safari Rally, unico italiano ad essere finora riuscito a centrare questa impresa.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/06/2024