Nuova Lancia Ypsilon: raccoglie il testimone e scatta in avanti. Ecco come va

Dove ci eravamo lasciati? Dopo averla vista un po’ di sfuggita qualche mese fa, con Lancia Ypsilon avevamo rimandato l’appuntamento a una seconda occasione e lei, oggi, ce l’ha concessa. Ci eravamo già trovati che era vestita tutta a nuovo e con tanti contenuti molto interessanti, ma adesso possiamo fare il secondo passo ed è proprio lei a fare gli onori di casa. Siamo al volante della citycar italiana, che per l’occasione ci accompagna in questo… tête-à-tête nella sua variante con motore mild-hybrid a 48V, ma abbiamo provato anche quella 100% elettrica.

Nuova Lancia Ypsilon: al volante della citycar italiana con motore ibrido ed elettrico

Sdoganiamo subito la questione design, che è stato uno degli argomenti più controversi - se ce lo concedete - di nuova Ypsilon. O piace o non piace… L’auto si presenta con un look molto sofisticato. Davanti, i giochi di luce a LED con la firma luminosa a calice e i fanali principali più sotto, sono un elemento distintivo. Il resto dello stile è creato da un profilo morbido e una coda più movimentata e muscolosa, il tutto con evidenti richiami ad auto sportive e iconiche di Lancia. Insomma, sarà parente stretta di Opel Corsa e Peugeot 208 – la piattaforma costruttiva è la stessa – ma per me la sua immagine è uno dei jolly della Ypsilon.

Nuova Lancia Ypsilon: piacevole su strada grazie ai motori brillanti e che consumano poco

E dentro, abbiamo tanti dettagli che sottolineano il piacere di vivere a bordo, anche di una compatta come questa, che è lunga poco più di quattro metri. Sarà perché esprime un lussuoso Made in Italy, sarà perché anche il lato digital è protagonista, sta di fatto che pare molto ben riuscito l’abbinamento fra classico e hi-tech. Per esempio, ci sono rivestimenti morbidi al tatto un po’ ovunque, tessuti piacevoli da sfiorare e per giunta sostenibili… derivati dal riciclo. Tuttavia, c'è anche qualche piccolo inciampo come le plastiche rigide al tatto in alcune zone più esposte delle portiere e della consolle centrale e, ancora, l'assenza delle maniglie sul soffitto per i posti dietro. Ma possiamo definirli dettagli in un quadro complessivamente molto buono.

Nuova Lancia Ypsilon: un abitacolo lussuoso, confortevole e hi-techCONFORTEVOLE QUANTO BASTA Lato comfort, cercavamo la prova del nove e davanti c'è tutto lo spazio che serve, i sedili sono ospitali e offrono tutte le misure giuste per potersi godere lunghi viaggi. Dietro c’è qualche centimetro in meno, ma non si possono pretendere le misure di una limousine. Diciamo che in quattro si sta più che bene e con l'aggiunta di un baule da 352 litri per la versione MHEV, che mi sembra più che sufficiente. Come fuori, l’abitacolo spicca per personalità grazie ad elementi che uniscono stile e praticità. La plancia è una sorta di mensola multipiano a tutta larghezza che ospita i display di cruscotto e infotainment, entrambi da 10,25”. C’è l’ormai famoso tavolino centrale, direi qualcosa di unico su un’automobile, che ha anche la ricarica wireless per lo smartphone dalla versione LX. Appena sotto c’è la consolle con il pulsante dei tre Drive Mode e il nottolino del cambio, elementi ripresi da altri modelli Stellantis. Insomma, voto più al design… un po' meno alla praticità. Infatti, la levetta è un po’ scomoda da muovere “in punta di dito”, ma ammetto che la uso poco durante la guida. Semmai, potrebbe creare qualche disagio in una manovra veloce nel traffico, come una rapida inversione o un parcheggio. Insomma, bisogna abituarsi un po’.

Invece, ci si abitua quasi subito all’assistente di bordo S.A.L.A, che ha molteplici funzioni. Di fatto, è con la voce che impartite ordini, fate domande e ottenete risposte. Il cerchietto illuminato dietro il pannello strumenti è l’interfaccia comunicativa tra i passeggeri e la Ypsilon, che capisce e aiuta a regolare il clima, la radio o l’illuminazione… a trovare un indirizzo o un punto di interesse, con un dialogo molto naturale. Dopo un pizzico di tirocinio funziona bene. Ma per chi è di… poche parole, restano sempre Apple CarPlay, Android Auto wireless e le prese USB-C, a ritrovare la propria… comfort zone digitale.

Nuova Lancia Ypsilon: l'assistente di bordo S.A.L.A.

Come se la cava, quindi, la Ypsilon ibrida su strada? Sicuramente ha fatto una buona impressione. Le misure compatte si traducono in una bella agilità le carreggiate più larghe di 2,4 cm rispetto a Opel Corsa e Peugeot 208 assicurano anche maggiore stabilità e tenuta di strada e l’angolo di sterzo mi permette di manovrare in un fazzoletto d’asfalto. Sguscio nel traffico senza problemi e ho anche un buon feeling di guida complessivo. Il 3 cilindri, milledue turbo-benzina ibrido ha 100 CV e 205 Nm di coppia. Numeri che significano una bella vivacità - quasi inaspettata - sottolineata dal cambio robotizzato doppia frizione a sei rapporti preciso e fluido nei passaggi marcia. Il mini-motore integrato nella trasmissione e la batteria a 48V del sistema di bordo, che si ricarica nei rallentamenti, offrono il piacere di avviamenti, manovre, ripartenze e guida in colonna del tutto in elettrico. Tuttavia, i 156 CV e 260 Nm della gemella a batterie, disponibili subito, sono ben più efficaci per scattare davanti a tutti. Poi, la spinta si esaurisce un po’, ma non il piacere di guida “green” che significa godere di un abitacolo silenzioso e reazioni vivaci per essere una city-car di 1.584 kg. E se questa Ypsilon BEV se la cava così bene, chissà la versione HF con 240 CV in arrivo nel 2025 cosa saprà regalare...

Nuova Lancia Ypsilon: con il mild-hybrid da 100 CV è molto piacevole da guidareSI MUOVE CON DISINVOLTURA In ogni caso, la piccola Lancia a benzina è piacevole da guidare, anche lei silenziosa e il motore regge bene l’impatto sulle strade più veloci. In parole povere, non teme i viaggi più lunghi, non sacrifica il comfort, anzi lo sottolinea, e ha buone prestazioni come i 190 orari di punta massima o i 9,3 secondi sullo 0-100. Poi, le sospensioni neutralizzano le strade rovinate delle città e sostengono altrettanto bene su qualche curva presa più allegramente. Lo sterzo… non è un fulmine, ma ha una taratura specifica e diversa dagli altri modelli della stessa piattaforma costruttiva e mi restituisce una certa precisione. Bene anche i consumi, che in questo test si sono stabiliti su una media di circa 5,5 litri/100 km. La batteria della Ypsilon elettrica è da 48,1 kWh netti, si ricarica fino a 100 kW, bastano 24 minuti per passare dal 20% all’80% e garantisce oltre 400 km di autonomia. Il consumo di elettricità nel corso del test drive è stato di 14,8 kWh/100 km.

Tre gli allestimenti nelle due motorizzazioni: “Base”, LX e “Edizione Limitata Cassina”. Il listino della mild-hybrid attacca a 24.900 euro, passa a 27.900 euro e per la “Limited Edition” servono 28.000 euro. L’elettrica parte da 34.900 euro tocca i 37.900 euro e chiude a 39.500 euro. Tutta la gamma Ypsilon beneficia degli ecoincentivi statali.

Motore 1.2, tre cilindri turbo-benzina, MHEV (elettrico) Potenza 100 (156) CV Coppia 205 (260) Nm Consumo 4,6 l/100 km (autonomia fino a 403 km) Dimensioni 4,08 x 1,76 x 1,44 euro Peso 1.207 (1.584 kg) Prezzo da 24.900 euro (da 34.900 euro)

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/05/2024