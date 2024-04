Nuova Ypsilon, via agli ordini della "entry level" (che costa assai meno)

Al lancio, abbiamo conosciuto nuova Lancia Ypsilon nella sua veste più elegante in assoluto. Sapevamo tuttavia, sin da principio, quanto Ypsilon ''Edizione Limitata Cassina'' fosse solo punta di diamante di una gamma destinata ad allargarsi. E a farlo in direzione di un listino più accessibile. Con maggio 2024, l'offerta è completa: a Ypsilon ''Cassina'' ora si affiancano sia Ypsilon in configurazione base, sia Ypsilon LX, cuore di gamma. I prezzi si fanno più interessanti (come da configuratore online, soglia sotto quota 25.000 euro). Ordini aperti sia per l'ibrida ''soft'' a benzina, sia per la 100% elettrica, prime consegne nel mese di giugno 2024. Sotto, i nuovi allestimenti più in dettaglio (promozioni incluse: leggi fino in fondo). In gallery, confronta invece le due versioni new entry (la ''Cassina'', già la conosciamo). Post Scriptum: fino a giugno 2024 è ancora in vendita, in pronta consegna, anche Lancia Ypsilon di precedente generazione.

Nuova Lancia Ypsilon LX

NUOVA LANCIA YPSILON

L'entry level si chiama semplicemente Ypsilon. Ai toni verde salvia dei pannelli di portiere e plancia frontale, rivestiti in materiale riciclato, e della cucitura a contrasto sui sedili con motivo tiles, fanno da contraltare dettagli in bronzo spazzolato. L'ambiente è raffinato e può vantare un allestimento comprensivo di sistema di avvio senza chiave, sensori di parcheggio posteriori, assistenza alla guida con Forward Collision Warning, Lane Departure Warning e Android Auto/Apple CarPlay senza fili. Eleganza, connettività, tecnologia e sostenibilità: è la Ypsilon dedicata ai clienti più giovani.

Nuova Ypsilon, l'allestimento base è già piuttosto completo

PREZZI Al netto di incentivi, prezzi di listino a partire da 24.900 euro per la 1.2 mild hybrid e da 34.900 euro per l'elettrica. La differenza tra i due propulsori ammonta a 10.000 euro tondi tondi, ma con l'ecobonus, la EV assottiglia il gap.

NUOVA LANCIA YPSILON LX

Edizione speciale a parte, Ypsilon LX rappresenta la migliore espressione del modello. All’esterno spiccano i cerchi in lega diamantati da 17” ed i dettagli in tonalità nera lucida, mentre all’interno i sedili in velluto con trama a boiserie restituiscono grande eleganza, sottolineata dal raffinato rivestimento dei pannelli porta e plancia in Marm \ More, un materiale innovativo composto fino al 50% di scarto di polvere di marmo, tessuto riciclato, realizzato con colori naturali, morbido al tatto ed impermeabile, realizzato da Limonta e la start-up Fili Pari. L’allestimento è completato da caricatore wireless, telecamere e sensori anteriori e posteriori, inoltre Cruise Control Adattivo e selettore della modalità di guida.

Ypsilon LX aggiunge un tocco di classe

NOMEN OMEN La scelta dello storico nome LX sottolinea l’animo Progressive Classic del marchio: nata nel 1966 per celebrare il 60° anniversario di Lancia e poi adottata sulle versioni più preziose dei modelli, oggi la sigla LX ritorna e attualizza il suo doppio significato. Il numero 60, “LX” in numeri romani, celebra il traguardo allora raggiunto, mentre l’acronimo è un chiaro riferimento alla premiumness del marchio. Nuova Ypsilon LX è insomma la versione dedicata a clienti più esigenti: completa in quanto a contenuti, ricca nei materiali, curata nei dettagli.

PREZZI Sempre al netto di incentivi statali, prezzi di listino a partire da 27.900 euro per la 1.2 mild hybrid e da 37.900 euro per l'elettrica.

NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA

Ypsilon Edizione Limitata Cassina infine, rappresenta un vero e proprio manifesto di comfort: ogni elemento contribuisce a ricreare un vero e proprio salotto, ispirato alle iconiche abitazioni di design italiane. Il modello è equipaggiato con il sistema di infotainment S.A.L.A. e dotato di guida autonoma di Livello 2. Le due telecamere a 180°, anteriore e posteriore, consentono una visione perimetrale grazie al monitoraggio degli angoli ciechi, coi due display da 10.25” che aiutano in manovra. Tra gli ADAS, anche Autonomous Emergency Braking (AEB) e Adaptive Cruise Control (ACC).

Ypsilon Cassina è un salottino

PREZZI Prima di applicare gli incentivi, prezzi di listino (come già noto) a partire da 28.000 euro per la 1.2 mild hybrid e da 39.500 euro per l'elettrica.

PROMOZIONI

Su entrambe le motorizzazioni è possibile beneficiare di un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia che prevede una rata a partire da 150 euro al mese per 36 mesi. Alla scadenza del finanziamento, la possibilità di riscattare il veicolo con il pagamento di una maxi-rata (importo variabile a seconda dell’allestimento), o alternativamente restituire o sostituire il veicolo alla scadenza contrattuale. Sotto, le offerte valide sulla entry level fino al 31 maggio 2024.

Lancia Ypsilon a partire da 150 euro al mese

Nuova Lancia Ypsilon 1.2 mild hybrid : anticipo di 6.710 euro , rata mensile di 150 euro al mese per 36 mesi (Tan 4,99%, Taeg 7,02%), maxi-rata finale di 15.395,1 euro , inclusa estensione di garanzia 3 anni/30.000 km;



: anticipo di , rata mensile di al mese per 36 mesi (Tan 4,99%, Taeg 7,02%), maxi-rata finale di , inclusa estensione di garanzia 3 anni/30.000 km; Nuova Lancia Ypsilon elettrica: anticipo di 9.619 euro, rata mensile di 150 euro al mese per 36 mesi (Tan 4,99%, Taeg 6,75%), maxi-rata finale di 18.479 euro (con incentivi statali e rottamazione), incluse estensione di garanzia 3 anni/30.000 km e soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox di Free2Move Charge.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/04/2024