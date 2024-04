"Vecchia" Lancia Ypsilon? È ancora in vendita. E in super promo

Presto si trasformerà in un pezzo da museo di storia della società contemporanea, visto quale impatto ha avuto sui consumi, le abitudini e le mode dell'Italia degli ultimi tempi. Presto, ma non ora. Perché ancora per un po', nuova Lancia Ypsilon (la Ypsilon della rivoluzione elettrica di un marchio che è leggenda) dovrà convivere gomito a gomito con l'ingombrante omonima dalla quale riceve il testimone. Lancia Ypsilon penultima generazione, quella - per intenderci - in commercio dal 2011, rimane in produzione e in vendita fino a giugno 2024. Prima dei saluti (e delle lacrime) di rito, un'ultima sorpresa. Ed è una promozione da non lasciarsi scappare.

L'attuale Lancia Ypsilon è ancora in vendita. E soprattutto, è in super sconto

CORSA ALL'ORO Leggere la formula con attenzione per comprendere se fa al caso proprio. L'ultima Lancia Ypsilon dell'era pre-elettrica è ordinabile fino a giugno 2024 e in promozione - in caso di finanziamento Lancia Più erogato da Stellantis Financial Services e contestuale permuta o rottamazione usato - a un prezzo di 12.500 euro (al netto degli oneri finanziari), anziché - come da listino - di 17.650 euro. In caso di acquisto in contanti, prezzo promo di 14.300 euro. La cifra si riferisce in particolare a uno stock di esemplari in pronta consegna di Lancia Ypsilon 1.0 Hybrid Oro, la versione cioè equipaggiata di 3 cilindri 1.0 Firefly 70 CV con tecnologia mild hybrid 12 volt, in associazione all'allestimento base. Nota bene: anche nei mesi precedenti, a Ypsilon si applicava uno sconto. Ma anche in seguito allo sconto, il prezzo non scendeva sotto quota 14.000 euro. Ora il vantaggio è assai più netto ed equivale (pressappoco) al vecchio sconto, più ecobonus (gentilmente anticipato dalla Casa stessa).

VEDI ANCHE

Lancia Ypsilon 1.0 Firefly, gli interni

UN PREVENTIVO? Optando per finanziamento Lancia con formula maxirata, per guidare una Ypsilon Hybrid ''pre-riforma'' serve versare un anticipo di 3.822 euro e calcolare una rata mensile di 79 euro per i successivi 35 mesi. Tan (fisso) dell'8,49%, Taeg all'11,28%. Rata Finale Residua di 9.032 euro. Al momento, l'offerta scade il 30 aprile 2024: una proroga è molto probabile, ma è meglio non temporeggiare a oltranza. A partire da domenica 7 aprile, una campagna pubblicitaria in tv vi stuzzicherà l'appetito.

Lancia Ypsilon, si chiude un'era

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/04/2024