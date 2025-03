Torna la Peugeot 208 GTi, ma non sarà quella che ti aspetti

Torna la Peugeot 208 GTi, ma non come te l'aspetti: la casa francese ha ufficialmente annunciato il ritorno della sigla GTi con una versione ad alte prestazioni della e-208 elettrica.

La conferma arriva direttamente dall’amministratore delegato Alain Favey, che ha dichiarato l’intenzione di rilanciare il marchio GTi con un modello completamente elettrico.

Si tratta del primo modello GTi dal 2021, anno in cui la Peugeot 308 GTi è uscita di produzione, e del primo veicolo sportivo a zero emissioni della casa francese.

Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport: vista 3/4 anteriore

Un legame tra passato e futuro

Favey ha sottolineato come la nuova e-208 GTi rappresenti un segnale forte per il brand, ricollegandosi alla storia sportiva di Peugeot e alla sua partecipazione nel motorsport, in particolare nel World Endurance Championship.

Secondo il CEO, l’obiettivo è quello di mantenere viva la reputazione del marchio per il piacere di guida, offrendo un’esperienza unica sia al volante sia come passeggero.

Una gamma GTi più ampia in futuro?

Favey ha lasciato aperta la possibilità di espandere la gamma GTi oltre la e-208, in base al feedback dei clienti. Tuttavia, al momento non sono previsti ulteriori modelli con questo badge.

Peugeot e-208: dinamica

La nuova GTi elettrica condividerà probabilmente la piattaforma e-CMP con l'Abarth 600e, che monta un motore anteriore da 240 CV e un differenziale autobloccante Torsen.

Un’accelerazione sotto i 6 secondi?

L'Abarth 600e pesa 1625 kg e accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. La Peugeot, grazie a un peso inferiore e a un assetto più basso, potrebbe migliorare questa prestazione, scendendo sotto la soglia dei 6,0 secondi.

Modello Potenza 0-100 km/h Velocità Autonomia WLTP Prezzo stimato Peugeot e-205 GTi 240 CV < 6,0 sec (stimato) n.d. n.d. n.d. Abarth 600e 240 CV 6,2 sec 200 km/h 322 km da 42.950 € Alfa Romeo Junior 280 Veloce 280 CV 5,9 sec 200 km/h 322 km da 48.500 € Alpine A290 220 CV 6,4 sec 170 km/h 364 km da 41.700 € Abarth 600e Scorpionissima 280 CV 5,9 sec 200 km/h 320 km da 48.950 € Mini Electric Cooper JCW 258 CV 5,9 sec 200 km/h 371 km da 41.500 €

Abarth 600e: la versione Turismo in colore Acid Green

L'approvazione della produzione della Peugeot e-208 sportiva potrebbe portare anche al lancio di una versione sportiva della Opel Corsa Electric, dato che i due modelli condividono la stessa base tecnica.

Va detto che in casa Stellantis sono già presenti modelli compatti elettrici accreditati di 280 CV di potenza, come la serie limitata Scorpionissima dell'Abarth 600e, l'Alfa Romeo Junior Veloce e la Lancia Ypsilon HF in arrivo a maggio.

Peugeot potrebbe quind idecidere di sviluppare una variante ancora più potente della e-208 GTi, per confrontarsi con le rivali e ciò lascerebbe spazio a una versione esclusiva della e-208 GTi, come già avvenuto con la 208 GTi by Peugeot Sport.

La spettacolare Renault 5 Turbo 3E rimarrebbe comunque fuori portata, ma la Peugeot guadagnerebbe una posizioine in classifica rispetto alla Mini Electric Cooper JCW da 258 CV e manterrebbe un certo vantaggio su un'altra rivale francese elettrica e ad alte prestazioni: la Alpine A290 da 220 CV.

Alpine A290 GTS

Quando uscirà la nuova Peugeot e-208 GTi?

Peugeot non ha ancora comunicato una data ufficiale, ma potremmo sapere qualcosa di concreto già entro il 2025.

Quali saranno le prestazioni della 208 GTi elettrica?

Si prevede un motore da 240 CV con trazione anteriore e un’accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai 6 secondi.

La GTi avrà una versione ancora più potente?

Peugeot potrebbe lanciare una variante speciale con più potenza, seguendo l’esempio della 208 GTi by Peugeot Sport. Facile immaginare potenze nell'ordine dei 280 CV, come alcune altre compatte elettriche del gruppo Stellantis.

Mini Cooper SE John Cooper Works: vista laterale

La nuova Peugeot e-208 GTi sarà disponibile solo in versione elettrica?

Sì, il modello sarà esclusivamente elettrico, in linea con la strategia di elettrificazione del marchio.

Ci saranno altre Peugeot GTi in futuro?

Peugeot valuterà in base alla risposta del mercato, ma per ora la e-208 GTi è l’unico modello confermato.

Come si posizionerà la Peugeot e-208 GTi rispetto alla concorrenza?

Si confronterà con modelli come Abarth 600e, Lancia Ypsilon HF, Alfa Romeo Junior Veloce, Alpine A290 e Mini electric Cooper JCW, offrendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida sportiva.

Resta aggiornato sulle ultime novità iscrivendoti alla nostra newsletter!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2025