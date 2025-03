Renault 5 Turbo 3E: come hanno reinventato l'iconica Renault 5 Turbo

In principio era la Renault 5 Turbo, poi è arrivata la Turbo 2 e per reinventare la propria icona più riconoscibile, la Régie sta per avviare le prenotazioni della nuova Renault 5 Turbo 3E, creata per reinterpretare in chiave elettrica le leggendarie hot hatch francesi degli anni ’80.

La Renault 5 Turbo 3E è l'erede elettrica della leggendaria hot hatch francese che ha fatto la storia negli anni ‘80. Con 540 CV, un design radicale e un’anima da vera drift car, questa sportiva a trazione posteriore ridefinisce il concetto di compatta ad alte prestazioni.

Ma come si confronta con le sue rivali? Quali sono le sue caratteristiche tecniche e l’autonomia? Scopriamo tutto su questa iconica reinterpretazione elettrica che unisce tradizione e innovazione.

Renault 5 Turbo 3E, la piattaforma con la batteria nel pianale

Un look ispirato alla leggenda

L’estetica della Renault 5 Turbo 3E (guardala in questo video) richiama direttamente le sue antenate, con elementi distintivi come i fari quadrati (ora chiaramente a LED), i passaruota allargati e il grande alettone posteriore.

Stupefacente il rapporto tra lunghezza e larghezza di 2,01: in pratica la nuova Turbo elettrica è larga 2,03 metri a fronte di 4,08 m di lunghezza.

Ogni dettaglio è stato ripensato per massimizzare l’aerodinamica e l’efficienza, con le prese d'aria frontali che non servono per il raffreddamento ma hanno solo funzione aerodinamica, mentre quelle sulle fiancate raffreddano i freni.

Materiali leggeri per prestazioni estreme

La carrozzeria in fibra di carbonio e il telaio in alluminio contribuiscono a mantenere il peso contenuto, migliorando agilità e accelerazione.

Certo, i 970 kg della Renault 5 Turbo del 1980 sono lontani, ma i 1.450 kg della Turbo 3E sono un risultato stupefacente per un'auto elettrica contemporanea.

Interni dal sapore Racing

A bordo della nuova Renault 5 Turbo elettrica spiccano i rivestimenti in Alcantara e i sedili avvolgenti con cinture a 6 punti che ricordano il mondo delle corse.

La plancia digitale avvolgente è formata dai due display del sistema OpenR, da 10,1” e 10,25”, per consentire tutte le funzioni di connettività oggi indispensabili.

Ma per ricordarci che qui siamo su un'auto dedicata al piacere della guida, dal tunnel centrale spunta un freno a mano verticale come sulle macchine da rally.

Renault 5 Turbo 3E, il freno a mano

540 CV e trazione posteriore

Il cuore della Renault 5 Turbo 3E è una coppia di motori elettrico da 200 kW ciascuno, montati direttamente nelle ruote posteriori.

Insieme sviluppano una potenza complessiva di 540 CV e addirittura 4.800 Nm di coppia (no, non c'è uno zero di troppo!).

Questo garantisce alla nuova Renault 5 Turbo elettrica un’accelerazione bruciante da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e una velocità massima di 270 km/h.

Secondo Renault: ''L'erogazione della potenza è ancora più immediato rispetto ai motori elettrici classici, per un effetto che ricorda i turbo di una volta, ma con una minore lag''.

Modalità di guida personalizzabili

Il sistema MULTI-SENSE offre quattro modalità di guida:

Snow: per una maggiore trazione su fondi scivolosi

per una maggiore trazione su fondi scivolosi Regular: per un uso equilibrato su strada

per un uso equilibrato su strada Sport: per massimizzare le prestazioni

per massimizzare le prestazioni Race: con funzione drift-assist per la massima libertà di guida

Il comando boost sul volante consente un aumento temporaneo della potenza per agevolare la potenza e il freno-motore rigenerativo è regolabile (come sulla maggior parte delle auto elettriche, del resto).

Batteria da 70 kWh e autonomia fino a 400 km

L’energia è fornita da una batteria agli ioni di litio da 70 kWh, posizionata sotto il pianale per abbassare il baricentro. L’autonomia dichiarata supera i 400 km nel ciclo WLTP, rendendola adatta non solo alla pista ma anche all’uso quotidiano.

Ricarica rapida da 350 kW

La Turbo 3E supporta la ricarica ultra-rapida fino a 350 kW, permettendo di passare dal 15% all’80% in soli 15 minuti. La ricarica completa in AC con un caricatore da 11 kW richiede circa 8 ore.

Architettura 800V per prestazioni da supercar

Grazie all’architettura a 800 volt, la sportiva elettrica compatta offre tempi di risposta immediati e una maggiore efficienza energetica. Il baricentro ribassato e la distribuzione ottimale del peso esaltano la stabilità nelle curve.

Motori Elettrici Potenza 540 CV Coppia 4.800 Nm Velocità massima 270 km/h 0-100 km/h 3,5 secondi Batteria 70 kWh Autonomia 400 km Ricarica 8h a 11 kW (CA); 15-80% in 15 minuti a 350 kW (CC) Trazione Posteriore Cambio Monomarcia Dimensioni 4,08 x 2,03 x 1,38 m Bagagliaio n.d. Peso 1.450 kg Prezzo n.d.

Renault 5 Turbo 3E arriverà nel 2027, ma gli ordini si apriranno già entro la prima metà di aprile 2025. Utile saperlo per tempo visto che la produzione sarà limitata a 1.980 esemplari numerati: tieni d'occhio il sito ufficiale Renault.it.

All'apertura degli ordini si sapranno anche i prezzi, che per ora rimangono riservati. I rumor che indicano cifre superiori ai centomila euro sono per ora solo stime per nulla ufficiali.

Difficile, se non impossibile, fare confronti. Come sottolinea la stessa Renault, la 5 Turbo 3E inventa una nuova categoria, scavando un solco incolmabile con qualunque altra auto sul mercato.

Le sue prestazioni sono infatti drammaticamente superiori, con valori di potenza, accelerazione e velocità senza paragoni. Guarda qui sotto che differenza:

Modello Potenza 0-100 km/h Velocità Autonomia WLTP Prezzo stimato Renault 5 Turbo 3E 540 CV < 3,5 sec 270 km/h 400 km n.d. Alfa Romeo Junior 280 Veloce 280 CV 5,9 sec 200 km/h 322 km da 48.500 € Alpine A290 220 CV 6,4 sec 170 km/h 364 km da 41.700 € Abarth 600e Scorpionissima 280 CV 5,9 sec 200 km/h 320 km da 48.950 € Mini Electric Cooper JCW 258 CV 5,9 sec 200 km/h 371 km da 41.500 €

È probabile che anche il prezzo della Renault 5 Turbo 3E sarà molto superiore a quello delle altre hot-hatch elettriche sul mercato, visto il posizionamento da vera supercar. Guarda qui il video in pista con la Alfa Romeo Junior 280 Veloce.

Alfa Romeo Junior Veloce in pista a Balocco, vista laterale

Qual è il prezzo della Renault 5 Turbo 3E?

Il prezzo ufficiale non è ancora stato annunciato, ma si prevede che supererà quello delle hot hatch elettriche attuali, per posizionarsi vicino alle vere supercar.

Quante unità verranno prodotte della Renault 5 Turbo 3E?

Renault produrrà 1.980 esemplari numerati della Turbo 3E, un omaggio all’anno di debutto della prima Renault 5 Turbo del 1980.

Qual è l'autonomia della Renault 5 Turbo 3E?

L’autonomia stimata nel ciclo WLTP è di oltre 400 km, un valore notevole per un'auto ad alte prestazioni.

Renault 5 Turbo 3E è omologata per la strada?

Sì, la nuova sportiva elettrica compatta è omologata per l’uso stradale, ma è progettata anche per la pista e il drifting, grazie al suo assetto e alla funzione drift-assist.

Quanto tempo impiega a ricaricarsi la Renault 5 Turbo 3E?

Con una colonnina ultra-rapida da 350 kW , la ricarica dal 15% all’80% avviene in 15 minuti .

, la ricarica dal avviene in . Con una colonnina in AC da 11 kW, la ricarica completa richiede circa 8 ore.

Qual è la potenza della Renault 5 Turbo 3E?

La Renault 5 Turbo 3E monta due motori elettrici, uno per ogni ruota posteriore, per una potenza complessiva di 540 CV e 4.800 Nm di coppia.

Quanto è veloce la Renault 5 Turbo 3E?

Accelerazione 0-100 km/h: meno di 3,5 secondi

meno di Velocità massima:270 km/h

Quali sono le principali differenze tra la Renault 5 Turbo 3E e la Renault 5 E-Tech Electric?

Renault 5 Turbo 3E : versione ultra-sportiva con 540 CV , assetto da corsa e produzione limitata.

: versione ultra-sportiva con , assetto da corsa e produzione limitata. Renault 5 E-Tech Electric: city car elettrica con motorizzazioni da 95 a 150 CV, pensata per la mobilità urbana.

La Renault 5 Turbo 3E è più potente della Alpine A290 e della Abarth 600e?

Sì, la nuova sportiva elettrica compatta ha una potenza quasi doppia rispetto alle sue rivali dirette:

Renault 5 Turbo 3E: 540 CV – 0-100 km/h: <3,5 sec

– Alpine A290: 220 CV – 0-100 km/h: 6,4 sec

– Abarth 600e: 280 CV – 0-100 km/h: 5,9 sec

La Renault 5 Turbo 3E è a trazione integrale?

No, nonostante la potenza elevata, la Renault 5 Turbo 3E è a trazione posteriore, mantenendo lo spirito della storica Renault 5 Turbo.

Quando esce la Renault 5 Turbo 3E?

Sarà disponibile nel 2027, ma puoi prenotarla da aprile 2025

Leggi qui la prova della Alpine A290 e qui quella della Renault 5 standard per cogliere meglio le differenze con la Renault 5 Turbo 3E.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/03/2025