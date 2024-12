Renault 5 Turbo 3E: ma hai visto che spettacolo? Il video

Per i piloti coraggiosi e dal piede pesante, sta per arrivare sul mercato l'erede della Renault 5 Turbo, con prestazioni da urlo

Scocca in carbonio, 500 cavalli scaricati sulle sole ruote posteriori, 0-100 km/h in tre secondi circa: sta per tornare su strada il mito della Renault 5 Turbo, una delle hot-hatch più spettacolari di sempre, nelle vesti della nuova Renault 5 Turbo 3E: guarda il video qui sopra, in cui il CEO di Renault, Luca de Meo, la mostra per la prima volta. Poi ne riparliamo...

Renault 5 Turbo 3E, 3/4 anteriore

RETRO-FUTURISTICA Ispirata alla showcar vista al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022, Renault 5 Turbo 3E è una rivisitazione delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 di 44 anni fa, che univano prestazioni di alto livello con un look davvero racing. La moderna Turbo 3E riprende quel'aspetto spudorato, reso ancora più d'impatto dalla livrea e dai colori che distinguevano la versione da rally che correva all’inizio degli anni Ottanta. La casa francese parla di design retro-futuristico e basta un'occhiata più attenta per cogliere i particolari dove passato e futuro si incontrano. Dal frontale definito dalle piccole luci, che accentuano la già esagerata larghezza dell'auto, all'enorme estrattore posteriore, che si armonizza sorprendentemente bene con il taglio netto e spiovente del portellone.

Renault 5 Turbo 3E, vista laterale

MOTORI NELLE RUOTE Ma è soprattutto il design delle prese d'aria laterali, entro le quali si nasconde la presa di ricarica, che si coglie quel tocco quasi fantascientifico che ci proietta verso il futuro. Già, perché Renault 5 Turbo 3E è un'auto elettrica al 100%, vestita con sovrastrutture in carbonio per combinare leggerezza e massima rigidità. Come anticipato, la piccola bomba francese si avvarrà di un’architettura a trazione posteriore, con motori elettrici alloggiati nelle ruote posteriori per una potenza esplosiva di oltre 500 CV. Intenzionalmente estrema, al volante la Turbo 3E promette sensazioni... folgoranti e per il suo sviluppo si stanno mobilitando tutte le migliori competenze del Gruppo.

Renault 5 Turbo 3E, 3/4 posteriore

UN ESORDIO CINEMATOGRAFICO La prima apparizione della nuova belvetta della Régie è avvenuta in un episodio del documentario Anatomy of a come-back, in onda dal 13 dicembre 2024 su Prime Video. Alla fine della quarta puntata, lo spettatore segue Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, e Gilles Vidal, Direttore Design di Renault, in una visita al Dipartimento Design per scoprire insieme la futura Renault 5 Turbo 3E che, come conferma Luca de Meo, arriverà prossimamente sul mercato come auto di serie.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/12/2024