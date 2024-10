Nuova Renault 5 E-Tech, emozionante anche alla guida? Un test

Il rischio, nel descrivere nuova R5 E-Tech Electric, è quello di dar fondo al proprio repertorio di luoghi comuni e perdere di vista l'obiettivo. Ovvero, stabilire se il prodotto, oltre che così affascinante da guardare e emozionante solo al pronunciarne il nome, è pure ''bravo'' a svolgere il proprio mestiere di vettura da città al passo coi tempi (strani). Quindi: dopo averne celebrato le sue qualità di icona pop, di simbolo della Renaulution, di manifesto retro-futuristico eccetera eccetera, giunge il momento di mettere in moto e registrare come va su strada (metti che alla guida si riveli un'anonima impiegatina, sai che delusione?). E invece no, la Renault 5 di ritorno ha personalità anche in movimento. L'ho appena assaggiata (la versione da 150 CV e batterie da 400 km di autonomia, l'unica in vendita al lancio) e il suo gusto speziato è ancora in circolo. Leggi fino alla fine, quando parlo dell'introduzione, a breve, di una versione che costa meno. Eh già, per ora il prezzo inizia con un 3... A breve breve, il video della prova. Nel frattempo, ricca fotogallery per esplorarla al microscopio. Gialla Pop è la versione Iconic (top di gamma), Verde Pop la Techno (non da meno).

Nuova Renault 5, l'ora della prova su strada

Dello stile esterno e interno abbiamo già ampiamente chiacchierato tempo fa, quando al Salone di Ginevra dello scorso marzo R5 E-Tech fece l'esordio globale. A mesi di distanza, alcune mie impressioni trovano conferma, altre cambiano leggermente.

Nuova Renault 5 posa per la photogallery di rito

QUADRATURA DEL CERCHIO Trova conferma un sentimento di forte attrazione: nuova Renault 5, a mio giudizio, è bella sia che la si guardi da lontano, col grandangolo, distribuendo l'attenzione sui suoi contorni taglienti, sia che ci si avvicini e si mettano a fuoco i dettagli. Trovo ad esempio che il design dei cerchi (in lega da 18 pollici su tutte le versioni) sia proprio speciale, più da concept car che non da auto da tutti i giorni.

Cerchi da 18 pollici di serie, anche altri disegni

DAMMI UN 5, ''RENO'' Simpaticissimo, originalissimo e di senso pratico anche l'ambiente di bordo. I colori vivaci dei tessuti in jeans e riciclabili, dei ricamini su cruscotto e interni porta, delle grafiche della strumentazione e del display dell'infotainment (saldati da un unico maxi supporto che si distingue per il suo spessore): ovunque guardi torna il buonuomore anche se ti metti al volante inc...ato come una bestia. L'infotainment Google Automotive viene completato da ChatGPT 3.5 e dall'assistente virtuale Reno, una faccetta buffa a forma di Losanga che mi aiuta a vincere la timidezza e a collegarmi col sistema in modo naturale (ma cerco di non affezionarmi, preferisco ancora dialogare con gli esseri umani). D'accordo, dietro allogiano solo due ospiti, ma il bagagliaio è più capiente (326 litri) di quanto si possa immaginare quando il portellone è chiuso. Peccato per lo scalino.

Gli interni sono ''caldi''

NOMEN OMEN? Rispetto al primo appuntamento, quando ancora forte era la suggestione di un nuovo modello di nome R5, mi si indeboliscono invece le analogie con la R5 ''original''. Detto che non è per forza un fatto negativo: sì, d'accordo tutti quei richiami nei particolari, vedi il disegno dei fari, sia anteriori, sia di coda, vedi (sempre guadandole la ''schiena'') il lunotto inclinato, vedi la geniale idea di trasformare la presa d'aria sul cofano di vecchia R5 Turbo in un display per lo stato di carica del pacco batterie. Vedi, infine, il motivo ad H dei sedili, omaggio sempre alla mitica R5 Turbo. L'auto è tuttavia più... vanitosa, digitalizzata, oltre che maggiore di dimensioni (3 metri e 92 da paraurti a paraurti, anziché 3 metri e 52), per passare come una diretta erede della Renault 5 del secolo scorso. Somiglianze nelle proporzioni molto personali e nel carattere giocherellone, ma non mi spingerei oltre. Che Renault 5 oggi sia un'auto elettrica (e solo elettrica), contribuisce ad allargare il solco. Non importa: Renault 5 è ''cool'' così com'è, tutti si voltano a guardarla. Basta, prendo e vado a farmi un giro.

Renault 5 di nome, un'auto tutta nuova di fatto

Alcune curve di ricognizione e subito realizzo che il test drive sarà uno spasso. Già, perché sento che c'è qualcosa di speciale. Mi torna alla mente, chiacchierando col collega a fianco (mica me lo ricordavo), che il telaio, tutto nuovo e specifico per un'auto nata elettrica, abbina l’avantreno McPherson di Clio e Captur a un retrotreno multilink come Megane E-Tech Electric. Il multilink è una soluzione in genere riservata ai segmenti superiori: ecco spiegata quell'agilità, quella prontezza di riflessi nelle svolte strette, quell'alta stabilità sulle curve a più ampio raggio. Ecco pure spiegato perché nuova Renault 5, su dossi, tombini e buche, non sobbalza come un'auto così corta. E lo sterzo? Vogliamo parlare di quanto preciso sia il volante, conservando leggerezza? Un'espressione per descrivere la guida: ''Che sollievo!''. È allegra, è facile, è alla portata dell'automobilista più... imbranato. E se decidi di giocare a fare il pilotino (di ''giocare'', e basta), premi il bottoncino Multi-Sense e imposti Sport. Sterzo e acceleratore assumono una dose in più di caffeina, la reattività di Renault 5 si avvicina a quella di una compatta sportiva, agevolata anche da ruote da 18 pollici disposte ai quattro angoli della carrozzeria (sbalzi ridotti al minimo) e da carreggiate relativamenteampie (1,55 metri all’anteriore, 1,53 metri al posteriore). 150 CV e 245 Nm sono valori abbondanti sulla carta e sull'asfalto. Una bella sorpresa, insomma.

La guida è una piacevole sorpresa

FRENO E RI-FRENO Il nuovo sistema disaccoppiato One Box interrompe il legame meccanico tra il pedale e il circuito idraulico di frenata: è l’elettronica a gestire e regolare da sola tutta la fase di frenata (brake-by-wire), ivi compreso il delicato passaggio tra frenata ''attiva'' e frenata rigenerativa elettrica, col risultato di una maggiore omogeneità.

L'impianto frenante si ''dissocia''

DIFETTI? Segnalo solo due note (solo un po') stonate: Renault 5 pesa come un SUV (1,5 tonnellate), ''colpa'' delle batterie, che aggiungono 300 kg, e con funzione di frenata rigenerativa esclusa, devo calcolare una pressione sul pedale più intensa di quanto non farei institivamente. A proposito: la frenata rigenerativa non è regolabile, è on-off. Io amo a guidare '' a briglie sciolte'', quindi per me non è un cruccio. In ogni caso, promette Renault, verrà introdotta nei prossimi mesi la funzione di modulazione della rigenerazione, inclusa la classica funzione ''one-pedal'' (rigenerazione massima).

Frenata rigenerativa non modulabile: pazienza

UN VERDETTO

Volendo riassumere in un pensiero le primissime impressioni. Nuova Renault 5 un'auto da città che restituisce un buon mix di comfort, divertimento, intelligenza (artificiale) delle funzioni di bordo. Emoziona da ferma e su strada. Di autonomia e tempi di rigenerazione batterie, non ho parlato: torneremo in argomento quando avremo l'auto in redazione per un long test drive, per ora consulta la scheda tecnica. Non costa poco, nuova Renault 5. Per adesso...

R5 E-Tech supera (anche) il test dinamico

Renault 5 E-Tech Electric Comfort Range 150 CV (batterie da 52 kWh e 410 km di autonomia) costa di listino 32.900 euro (Techno) o 34.900 euro (Iconic, top di gamma meglio accessoriata). La buona notizia è che, a metà novembre 2024, aprono gli ordini della variante Urban Range 120 CV (batterie da 42 kWh e oltre 300 km di autonomia), prezzi rispettivamente di 27.900 euro (entra a listino l'allestimento entry level Evolution), 29.900 euro (Techno) e 31.900 euro (Iconic). A parità di dotazioni, fanno -3.000 euro. Il punto di svolta vero e proprio è però atteso a gennaio-febbraio 2025, quando farà il proprio ingresso sul mercato la Urban Range 95 CV. Che costerà - promessa di Renault - meno di 25.000 euro. Costerà a grandi linee come Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Per capirci.

In arrivo la versione con batteria ''short range'' (ma più economica)

RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC 150 CV COMFORT RANGE

Lunghezza 3.922 mm Larghezza 1.774 mm Altezza 1.498 mm Passo 2.540 mm Bagagliaio da 277-326 a 959-1.106 litri Peso o.d.m. 1.449 kg Motore elettrico sincrono a rotore avvolto Potenza 150 CV Coppia 245 Nm Trazione anteriore Velocità massima 150 km/h Acc. 0-100 km/h 8,0 secondi Batteria ioni di litio 52 kWh Autonomia 410 km (ciclo combinato WLTP) Consumi 14,9 kWh/100 km (ciclo combinato WLTP) Ricarica 4 ore e 30 min. (AC 11 kW), 30 min. (15-80%, DC 100 kW) Prezzo da 32.900 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/10/2024