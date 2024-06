Tutto su Alpine A290, alias nuova Renault 5 in salsa "hot"

Eccola qui. Dopo una lunga attesa, la prima Alpine 100% elettrica è tra noi. Si chiama A290 e raccoglie quello che sino ad ora è stato l'unico testimone della rinascita Alpine, la berlinetta A110. Il progetto di un marchio sportivo in seno a Renault è stato fortemente voluto dall'amministratore delegato Luca de Meo, che l'ha inserito all'interno della sua strategia Renaulution. Ma Alpine sarà un laboratorio di prodotti ad alte prestazioni a sè stante, un po' come Cupra per Seat (il cui regista dell'operazione, guarda caso, è lo stesso). A290 rappresenta un importante passo in avanti perché anticipa un futuro dove l'elettrificazione sarà declinata in chiave sportiva promettendo divertimento e piacere di guida. Dopo un primo assaggio dal vivo, ecco tutto su nuova Alpine A290. Ah, clicca qui per riguardare il video della world premiere dalla 24 Ore di Le Mans.

Alpine A290: i fari con il disegno a X ricordano i rally

Questa piccola sportiva elettrica su base Renault 5, lunga meno di 4 metri, è una fusione secondo me riuscita di muscoli e prestazioni. Con proporzioni che riflettono un'anima audace, l'A290 emerge con una carreggiata ampliata di 60 mm, donandole un aspetto robusto e dinamico che il team di design guidato da Antony Villain ha saputo valorizzare. Con dimensioni compatte – 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza, 1.520 mm di altezza e un passo di 2.530 mm – l'A290 promette un'agilità urbana senza compromessi, trasformandosi all'occorrenza in una vera ''hot hatch'' pronta a far battere i cuori degli appassionati. La firma luminosa è inconfondibile: quattro fari con motivi a X che rievocano le leggendarie auto da rally e accolgono il proprietario con un'animazione di benvenuto quando la chiave senza contatto viene rilevata. Una vera e propria luce d'artista!

Alpine A290: la lunghezza è inferiore ai 4 metri

AERODINAMICA Ali ampie, minigonne laterali eleganti, un tetto in alluminio (o blu anodizzato nelle versioni speciali), l'iconica bandiera francese sul montante C e un'antenna a pinna di squalo nera: ogni dettaglio contribuisce alla sua espressione grintosa. E non possiamo dimenticare il nome Alpine orgogliosamente esposto sul davanti, insieme al motivo a fiocco di neve nel paraurti sportivo. Ogni elemento del design della carrozzeria è stato studiato per migliorare l'aerodinamica, cruciale per massimizzare l'autonomia elettrica. Dall'ingresso dell'aria nel paraurti anteriore alle ampie minigonne laterali e il diffusore posteriore, ogni dettaglio è ottimizzato per favorire il flusso d'aria. Il risultato? Un equilibrio piacevole tra estetica e funzionalità.

RUOTONE I cerchi in lega da 19 pollici, disponibili in due design esclusivi – Iconic, che richiama l'Alpine A310, e Snowflake, un omaggio alle radici Alpine – conferiscono all'A290 un tocco di classe e aggressività. Le pinze dei freni anteriori Brembo, derivati dalla A110, assicurano prestazioni di frenata superiori, disponibili in rosso racing o blu Alpine.

Alpine A290: i sedili sono realizzati con materiale ecologico

Gli interni dell'A290 sono un tributo al mondo Alpine, con un'atmosfera sportiva e raffinata. Il tono Deep Blue domina l'abitacolo, mentre l'illuminazione ambientale regolabile e i dettagli in pelle Nappa creano un ambiente esclusivo. Il volante sportivo a tre razze, rivestito in pelle, è una gioia per le mani, con pulsanti in alluminio ispirati alla Formula 1, pronti a scatenare tutta la potenza di questa piccola belva. La console centrale alta, ispirata alla leggendaria A110, ospita i comandi di trasmissione e altri dettagli pregiati, come il nome dell'auto impresso sul bracciolo. Ogni elemento è stato curato nei minimi dettagli per offrire un'esperienza di guida impeccabile. I sedili, progettati con meticolosità, offrono supporto laterale senza compromettere il comfort. Realizzati con materiali ecologici, sono una testimonianza dell'impegno di Alpine per la sostenibilità. Nei modelli top di gamma, come GT Premium e GTS, i sedili sono rivestiti in pelle Nappa Deep Blue ed Eevee Grey, per un tocco di eleganza che non guasta mai.



Alpine A290: il quadro strumenti è da 10,1''

SONO ANCHE TECNOLOGICA Il display centrale da 10,1 pollici, inclinato verso il conducente, offre tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e intuitivo, mentre i comandi fisici dell'aria condizionata possono essere regolati senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il sistema di intrattenimento di bordo è su base Android Automotive con i servizi di Google integrati (proprio come sulle ultime Renault). Questo significa un'integrazione tecnologica completa e la certezza di servizi costantemente aggiornati e al passo con i tempi.

Alpine A290: l'impianto audio è curato da Devialet

TI TENGO AL SICURO Dotata di sistemi di assistenza alla guida avanzati, come il controllo di stabilità, il controllo della trazione e l'assistenza alla frenata, l'A290 offre una guida sicura e controllabile in tutte le condizioni. Le differenti modalità di guida permettono di adattare il carattere dell'auto alle diverse situazioni di guida, garantendo sempre il massimo piacere di guida.

Alpine A290: il tasto per il controllo delle modalità di guida

La scelta di una piattaforma specifica per la propulsione elettrica, come l'AmpR Small, offre notevoli vantaggi nella progettazione di un modello sportivo. Questa piattaforma ottimizza la distribuzione del peso (meno peso sull'asse anteriore) e abbassa il baricentro. La batteria contribuisce alla rigidità dell'auto e il suo posizionamento massimizza lo spazio interno. L'architettura in stile ''skateboard'' e il motore più compatto significano che la parte anteriore è più corta e vicina al posto guida. Naturalmente, questo fornisce un ambiente favorevole per cercare un equilibrio perfetto, con un passo corto che offre maggiore vivacità. Allo stesso tempo, le larghe carreggiate aumentano la stabilità e consentono l'uso di pneumatici più grandi.

Alpine A290: il posteriore si distingue per lo sviluppo verticale dei fari

TUTTO PENSATO PER LA GUIDA Un sottotelaio su misura è stato creato per migliorare il posizionamento del motore, contribuire alla maneggevolezza del veicolo e fornire un filtraggio ottimale. Il suo design completamente in alluminio e la scelta della dimensione della batteria aiutano a mantenere il peso dell'A290 a 1.479 kg, una cifra particolarmente competitiva per un'auto elettrica, mentre il baricentro basso limita il rollio. La sospensione anteriore è di tipo MacPherson, mentre la sospensione posteriore è multi-link. Il carattere del veicolo può essere adattato tramite la manopola di controllo multi-modalità di guida con modalità normal, sport , infine track, che disattiva i controlli di stabilità.

Alpine A290: lo stile è aggressivo-sportivo

...E SONO POTENTE Il motore dell'A290 proviene dal segmento superiore, come faceva Jean Rédélé ai suoi tempi con la sua 4CV potenziata trasformata in A106. Qui, basandosi sulla piattaforma AmpR Small, lo sviluppo è stato immaginato nello stile storico di Alpine: sulla base esistente, cambia il motore, aggiungi tecnologie uniche con sospensioni esclusive, freni specifici, pneumatici e gestione della coppia, e, naturalmente, il talento degli ingegneri Alpine per la messa a punto. Il risultato è una delle auto più performanti del segmento, con un tempo da 0 a 100 km/h di 6,4 secondi, fino a 220 CV e 300 Nm di coppia. Tuttavia, comfort e praticità sono preservati in questa citycar a 5 porte e 5 posti, che ha una generosa capacità del bagagliaio di 326 litri e un raggio di sterzata limitato a 10,20 metri. Il risultato è la migliore versatilità immaginabile nel segmento B.

Alpine A290: lo base è la stessa di Renault 5

FRENO BENE I freni anteriori Brembo, derivati dalla A110, offrono le migliori prestazioni di frenata del segmento. Le pinze anteriori sono monoblocco a 4 pistoncini e si abbinano perfettamente ai dischi ventilati anteriori da 320 mm di diametro e 32 mm di spessore, mentre i dischi posteriori sono da 290 mm.

Alpine A290: i cerchi possono essere fino a 19''

La versione base della gamma, la GT, è tutto tranne che ordinaria. Spinta da un motore da 180 cavalli, questa hot hatch è equipaggiata con una batteria da 52 kWh che garantisce non solo potenza, ma anche un'autonomia degna di nota. Grazie al caricatore di bordo da 11 kW e al caricatore DC da 100 kW, le soste per ricaricare saranno in linea con le aspettative di segmento. E per affrontare al meglio tutte le stagioni, la GT è dotata di una pompa di calore che ottimizza l'efficienza energetica. Ma non è solo questione di prestazioni: i dettagli fanno la differenza. Le iconiche ruote in lega da 19 pollici, chiamate ''Iconique'', montano pneumatici Michelin Pilot Sport EV, studiati appositamente per massimizzare l'aderenza e le prestazioni su un'auto elettrica. Inoltre, i fari full LED non solo garantiscono una visibilità ottimale, ma aggiungono un tocco di stile inconfondibile.

Alpine A290: lo stile è riuscito

AL VERTICE LA GTS Passando alla versione GTS, l'eccellenza si fa strada. Questa versione non si accontenta e spinge le performance ancora più in alto. Con il motore che eroga 220 CV (ma qui mi ricorda un po' l'operazione Abarth elettrica...), la GTS promette di non far rimpiangiare il 1.8 litri della A110. Anche in questo caso, troviamo la batteria da 52 kWh e tutte le dotazioni tecnologiche della versione GT, ma con un tocco di lusso in più. Gli interni della GTS sono un vero e proprio capolavoro di design e comfort. I sedili sportivi sono rivestiti in pelle Nappa, offrendo un'esperienza di guida esclusiva. La tecnologia a bordo è di prim'ordine, con un sistema di infotainment ancora più avanzato e una qualità del suono che farà invidia a molti sistemi hi-fi domestici. La capacità di ricarica resta la medesima così come l'autonomia: 380 km (ma il dato è ancora in fase di omologazione).

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 13/06/2024