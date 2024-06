Nuova Alpine A290, scoprila in diretta streaming da Le Mans

Se ne va a spasso nel backstage da oltre un anno, finalmente Alpine A290 si decide a entrare in scena. E sceglie il palcoscenico più naturale, oltre che il palcoscenico più prestigioso. Ovvero, la 24 Ore di Le Mans. Cerimonia di unveiling in programma oggi giovedì 13 giugno 2024 a partire dalle ore 12.30. Clicca Play qui sotto all'ora X per assistere a un evento che a suo modo è storico.

R5 ''SPORT'' Alpine A290 è la sigla che individua il primo modello di serie del brand del Gruppo Renault a propulsione 100% elettrica, nonché il primo a esprimere la carrozzeria da utilitaria. Ovviamente, declinandola in salsa sportiva. Sotto un guscio e una livrea personalizzate, in parte già anticipate dalla concept Alpine A290_β del 2023 (vedi foto di cover), con tanto di appendici aerodinamiche e altri accessori ''racing'', dovrebbe nascondersi lo scheletro di nuova Renault 5. Ma a che scopo perdersi in sterili chiacchiere, quando a brevissimo Alpine A290 si mostra in carne ed ossa? Buon countdown.

Alpine A290, le nostre foto spia

