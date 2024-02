Nuova Alpine A290: la sportiva elettrica scalda le... batterie. Ecco le prime immagini

Eccolo impegnato in uno dei primi shakedown sul ghiaccio il prototipo della nuova Alpine elettrica, ovvero la cugina tutto pepe di quella che sarà la Renault 5 EV, che verrà presentata ufficialmente al Salone dell’Auto di Ginevra tra poche settimane. Quello che vedete, insomma, è il muletto ben camuffato costruito dal brand sportivo francese, che è tuttora molto vicino al design del concept piuttosto che al modello di produzione. Tuttavia, nonostante la mimetica indossata, è possibile vedere gli stessi paraurti anteriori e posteriori e la carrozzeria dal look più aggressivo, che permettono di distinguere chiaramente l’Alpine dalla Renault, definita da un design leggermente meno aggressivo. Anche le ruote sembrano avere lo stesso stile mostrato sul concept A290 e in più calzano pneumatici studiati apposta con Michelin (Pilot Alpin 5), che fanno parte di una famiglia dedicata proprio alla EV sportiva francese e composta anche dai modelli estivi Pilot Sport EV e Pilot Sport S5, tutti griffati A29. Però, ci sono però due differenze fondamentali: infatti, come ci si aspetterebbe, l’Alpine sembra spostarsi verso una disposizione dei sedili più convenzionale – sostituendo il sedile del conducente centrale – ma introduce anche le porte posteriori, assenti sul concept. Un’aggiunta molto probabilmente fatta per praticità e ottimizzazione dei costi, che non sembra allontanare la hot-hatch elettrica dalla sua natura sportiva.

Nuova Alpine A290: la variante sportiva della Renault 5 EV che debutterà a Ginevra 2024UN MOTORE E TRAZIONE ANTERIORE Detto questo, la futura Alpine a batterie sarà svelata il prossimo giugno con un unico motore anteriore; quindi, la trazione sarà esclusivamente su quell’asse. Basata sul concept A290_β, che a sua volta deriva dal concept 5 EV di Renault, il nome del modello definitivo Alpine è stato confermato in A290 ed è il primo di quella che secondo Alpine sarà una gamma di veicoli elettrici composta da sette auto entro il 2030. Ma conosciamo anche qualche dato tecnico della BEV sportiva, come le dimensioni, che secondo Alpine sono relativamente compatte. Con una lunghezza di 3,99 metri, una larghezza di 1,82 metri e un'altezza di 1,52 metri, con un passo di 2,53 metri, è più piccola di una Hyundai Ioniq 5 ma più grande di una Honda E. Dovrebbe pesare circa 1.500 kg, e questa caratteristica la renderebbe più leggera della Honda, ma più pesante della Abarth 500e.

VEDI ANCHE

Nuova Alpine A290: lunghezza di 3,99 metri e design sportivoISPIRATA AL MONDO RACING All'interno, aspettiamoci dettagli che trovano spunto dalle competizioni come un freno a mano “vero”, da impugnare, e non il solito pulsantino, sedili particolarmente sportivi e un volante “squadrato”. Le sospensioni posteriori saranno di tipo multilink e probabilmente l’auto sarà equipaggiata con un sistema di regolazione adattivo oltre alle modalità di guida commutabili tra comfort e dinamica. Quella che non dovrebbe esserci sarà la simulazione dei cambi marcia, giudicata un po’ troppo “artificiale”. Alpine sta attualmente mettendo a punto la gestione dell’erogazione di potenza e coppia che sarà cruciale per regalarle tutto quel fascino dinamico che merita. Infine, sta modificando il suono – che, promettono dalla Francia, non imiterà un motore a combustione. E qui, qualcuno potrebbe sentir fischiare le orecchie…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/02/2024