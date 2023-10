Alpine A110: la variante RS spremuta al Nürburgring da Esteban Ocon (video)

Il pilota di Formula Uno impegnato in una sessione di test sulla Nordschleife per la messa a punto della versione più "hot" della biposto

Della Alpine A110 RS ne abbiamo già sentito parlare. La Casa francese sta mettendo a punto la variante più sportiva della sua biposto omologata e non sono mancate le sue apparizioni durante i collaudi. Ma vederla sfrecciare al Nürburgring durante una sessione di prove con al volante il pilota del Team Alpine F1 Esteban Ocon non è roba da tutti i giorni. Evidentemente, gli ingegneri francesi hanno pensato che il parere del talentuoso driver potesse dare una marcia in più ai test e il video che vedrete non può che confermare questa teoria. Perché? Il tempo sul giro è di quelli da circoletto rosso. Guardiamolo insieme e poi continuiamo la chiacchierata.

NUMERI IMPORTANTI PER LA A110 SPECIALE Chi non vorrebbe vedere un pilota di Formula 1 sul sedile di un'auto sportiva di pre-produzione impegnato nella messa a punto di motore, freni, aerodinamica e assetto? Ecco, i ragazzi attivi sulla pagina YouTube di CarSpyMedia hanno fatto bingo, visto che sono riusciti a immortalare il titolare di uno dei sedili della scuderia F1 francese mentre mette alla frusta la coupé che andrà in produzione fra poco. Inizialmente vediamo Ocon che prepara la macchina, dialoga con i tecnici - presente anche una gentil donzella - e alla fine mette insieme alcuni giri, con la pagina YouTube che afferma di aver cronometrato una delle migliori tornate in 7’18”77.

Alpine A110 RS: la sportiva francese guidata da Esteban Ocon al NurburgringTEMPO DA RECORD, O QUASI… Per mettere a confronto il tempo, ricordiamo che l’attuale record per auto dello stesso segmento è stato recentemente stabilito da una BMW M2 con un valore registrato di 7’38”706. Questo non solo rende la prestazione di Ocon e della A110 un risultato super, ma ricordiamo che è stato anche fatto durante uno dei tanti Tourist Drive della pista mentre vediamo il pilota F1 zigzagare tra le auto presenti sul circuito tedesco. Se la pista fosse chiusa per un record, ci sono buone possibilità che il risultato potesse essere migliore. Quel tempo cronometrato in modo un po’ empirico - è vero - di 7’18”77 renderebbe la A110 più veloce della Cayman GT4 (7’28”) e un po’ più lenta della GT4 RS (7’09”3), ma quei crono sono stati fissati su un circuito chiuso. Anche in questo caso, Alpine potrebbe essere in grado di batterli entrambi. Da alcuni anni la A110 è in vendita su molti mercati come alternativa francese alla Porsche 718 Cayman. Esistono diverse varianti della sportiva transalpina e questa, come accennato, è stata avvistata nei pressi del 'Ring ormai da alcuni mesi.

VEDI ANCHE

Alpine A110 RS: rivalità accesa con la Porsche 718 CaymanUNA VARIANTE “TRACK ORIENTED” La A110, chiamiamola RS, è dotata di uno splitter anteriore più grande, appendici aerodinamiche speciali, un cofano con ampie aperture per ventilare la meccanica, nonché un'enorme ala posteriore e un diffusore dall'aspetto piuttosto massiccio. Inoltre, il lunotto è coperto da prese d'aria e presenta una pinna per migliorare l’andamento dei flussi d’aria verso il posteriore. Molti di questi cambiamenti sembrano simili a quelli della A110 R, ma con un sapore ancora più piccante, da qui nascono le aspettative su una versione RS. Però, non si è visto nulla degli interni e non abbiamo idea se Alpine abbia messo mano al motore per potenziarlo, ma ascoltando il rombo dal video, l'auto sembra decisamente aggressiva.

Alpine A110 RS: un sorpasso durante i giri di prova sulla pista tedesca

POTENZA SU, PESO GIÙ? Se montasse ancora lo stesso propulsore della R, significa che sulle ruote dietro arrivano 300 cavalli e questa variante potrebbe avere ridotto ancora di più il peso rispetto ai 1.082 kg della R. Ma a noi piace pensare in grande e sarebbe bello se Alpine avesse trovato un modo per spremere un po' più di potenza dal quattro in linea turbo della A110: magari 350 CV sarebbe un bel risultato (per un rapporto peso/potenza di circa 2,8 kg/CV). Per ora, tutto quello che sappiamo è che quando debutterà saremo ancora più gelosi dei fortunati proprietari.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/10/2023