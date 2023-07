Alpine A110 S Enstone Edition, qui c'è odore di Formula 1. Video

Il cuore in Francia, testa e muscoli in UK. Alpine è un marchio dalla doppia identità: a Dieppe, in Normandia, lo stabilimento produttivo dei veicoli di serie, a Enstone, nel West Oxfordshire, la tana del team di Formula 1. Alpine A310 S Enstone Edition nasce proprio per rafforzare il ''ponte'' immaginario sulla Manica che lega un quartier generale all'altro. Perché è sempre a Dieppe che viene assemblata (in sole 300 unità). Ma con componenti lavorati in Gran Bretagna, fianco a fianco con le monoposto. Clicca Play sul video per capire ancora meglio che significa.

CARBON FOOTPRINT Il sito Alpine di Enstone sviluppa i componenti e le tecnologie di punta della scuderia BWT Alpine F1 Team. Proprio il carbonio utilizzato per la monoposto si ritrova anche all'interno della nuova A110 S in edizione limitata. Nel suo abitacolo rivestito in microfibra nera con cuciture grigie ritroviamo così visiera (con logo Alpine) e consolle centrale (con firma BWT Alpine F1 Team) composti da autentici componenti in carbonio realizzati con gli stessi strumenti di progettazione, stampi e autoclavi delle vetture di formula. Una targa numerata da 1 a 300 mostra con orgoglio l’esclusività di ogni singola auto e le origini sportive dei materiali stessi. Ad ogni proprietario sarà anche consegnato un certificato di autenticità.

Alpine A110 S Enstone Edition, gli interni ''al carbonio''

SFUMATURE DI GRIGIO Abitacolo e non solo. All'esterno, A110 S Enstone Edition sfoggia una esclusiva livrea bitono opaca. Le due tinte grigio opaco mat – GrigioTuono nella sfumatura più scura e Argento Mercurio nella tonalità più chiara – constrastano con l’inedito tetto nero opaco. Per sottolineare le radici britanniche di Alpine, il tetto di A110 S si arricchisce infine di un’elegante Union Jack declinata in nero lucido e opaco tono su tono, disponibile di serie nel Regno Unito e in opzione all'estero.

La Union Jack sul tetto come ciliegina sulla torta

FAME DI GARE A110 S Enstone suggella la sua eleganza sportiva con cerchi GT Race da 18 pollici neri opachi, pinze Brembo Silver e sedili avvolgenti Sabelt Racing, arricchiti da un esclusivo ricamo Enstone Edition. A tutto ciò si aggiungono il kit aerodinamico in opzione (per raggiungere col 1.8 turbo da 300 cv i 275 km/h di massima) e il badge bandiera sui montanti del lunotto posteriore e sui pannelli delle porte in carbonio.

Cerchi racing nero opaco da 18 pollici

IL LANCIO Alpine apre gli ordini di A110 S Enstone Edition il 6 luglio. Sì, anche in Italia, in tutti gli Alpine Centre. Al prezzo di 87.000 euro IVA inclusa. Repetita iuvant: solo 300 esemplari in tutto...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/07/2023