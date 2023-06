A110 Roadster, A310 e tanto altro. La "Renaulution" elettrica di Alpine

Da marchio mono-prodotto a Costruttore auto ''adulto'', con la sua gamma completa. Da brand regionale, inoltre, a brand globale. Dalle auto sportive a combustione, infine, alle sportive elettriche (un minuto di silenzio). Nuova A110, ma anche A290, la super coupé A310, un SUV, anzi più d'uno: se tutto va secondo i piani, nel 2030 il marchio Alpine, rispetto a oggi, sarà pressoché irriconoscibile. Seguire il suo percorso sarà in ogni caso affascinante.

Alpine, un marchio in cammino

AGENDA 2030 Illustrare i programmi Alpine da qui alla fine del decennio è spettato al CEO di Renault Group Luca De Meo, insieme al CEO Alpine Laurent Rossi, nel corso di un incontro con stampa e investitori presso la sede di Alpine Racing ad Enstone, nel Regno Unito. Obiettivi a dir poco ambiziosi: tra i punti chiave, una crescita annua del fatturato del +40% tra il 2022 e il 2030, pareggio di bilancio nel 2026 con un fatturato di 2 miliardi di euro, possibile sbarco sul mercato cinese oltre che negli Stati Uniti, gamma di veicoli 100% elettrici entro fine 2026, produzione a zero emissioni nel 2030. A noi interessa soprattutto la gamma prodotto. Quindi, quali sono le ''magnifiche sette''?

Alpine, 7 nuovi modelli entro il 2030

LA CITYCAR E LA GT A inaugurare il nuovo corso Alpine sarà A290, versione di produzione del prototipo Alpine A290_β visto a maggio. Alpine A290 consiste in una variante ad alte prestazioni di nuova Renault 5 EV, della quale chiede in prestito la piattaforma CMFB-EV di Renault: sarà in vendita nel 2024 e sarà seguita, un anno dopo (2025), da un crossover GT di segmento C del quale non vengono diffusi particolari (la propulsione elettrica è scontata), se non che verrà costruito presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé in Francia. Andiamo avanti.

Alpine A290 concept

LE SPORTIVE La nuova generazione di Alpine A110 debutterà nel 2026, esisterà solo in formato full electric e nascerà su un'architettura proprietaria, la cosiddetta Alpine Performance Platform (APP). Per lo sviluppo della propria iconica coupé sportiva, la Régie pare perciò abbia definitivamente rinunciato alla partnership con Lotus. Ciò, tuttavia, non significa che i legami con Lotus vengano spezzati del tutto (vedi prossimo paragrafo). Nuova Alpine A110 si declinerà anche in carrozzeria Roadster: potrebbe uscire in contemporanea alla coupé, oppure un anno dopo, nel 2027. La spider, infine, non sarà l'unica divigazione sul tema A110: la stessa piattaforma APP sarà allungata e ospiterà Alpine A310, una coupé sportiva a quattro posti. E quanto a nuove auto, siamo a cinque.

Alpine A110: nuova generazione nel 2026

I PEZZI DA NOVANTA Nel ''Dream Garage'' Alpine troverà spazio, da ultima, anche una coppia di veicoli di segmenti D ed E, della quale tuttavia si sa ben poco. Dovrebbe trattarsi di due SUV - crossover in uscita nel 2027, uno costruito per rivaleggiare con Porsche Macan, un altro coi SUV premium di maggiori dimensioni tipo Porsche Cayenne, probabilmente utilizzando la tecnologia della piattaforma e del gruppo propulsore di Lotus Eletre. È a loro due, che Alpine affida le speranze di conquistare Stati Uniti e Cina e di consolidare i propri risultati finanziari a lungo termine.

Alpine Alpenglow concept

L'IDROGENO Auto elettriche, ma non soltanto. Per i suoi ''modelli sportivi esclusivi'', Alpine sta contemporaneamente portando avanti lo sviluppo della tecnologia del motore a combustione interna a idrogeno. Verosimile che nei prossimi anni veda la luce un'hypercar di derivazione concept Alpenglow (2022). Carne al fuoco, insomma, pare che ne abbiamo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/06/2023