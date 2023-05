Lotus Etude, il baby SUV anti Macan EV sarà un po'... Alpine?

Datemi una ''E'', datemi un SUV, datemi soprattutto un SUV piccino (ma non troppo) e cattivello. Quella ''E'' come iniziale è ormai l'unico anello che congiunge storia Lotus e futuro Lotus. Si è partiti con Lotus Eletre, il primo SUV a batterie, si avanza con Lotus Type 134, un altro SUV elettrico, ma di minori dimensioni. Cosa sappiamo di lui? Giusto qualcosa.

IL PRINCIPE CERCA NOME Nelle intenzioni, il secondo modello a guida alta della nuova ed irriconoscibile gamma Lotus sarà un SUV di lunghezza abbondantemente inferiore ai 5 metri, a propulsione elettrica, destinato a scontrarsi con Porsche Macan EV. Sulle colonne di Autocar UK, il responsabile commerciale Lotus Mike Johnstone sostiene che entro il 2028 una vendita Lotus ogni due consisterà proprio in Type 134: gradi di capitano, insomma. Johnstone ha anche lasciato intendere che Type 134 utilizzerà una piattaforma diversa (vedi ultimo paragrafo) rispetto a Eletre, pur condividendone il design generale, in particolare lo studio sull'aerodinamica. Il rendering che pubblichiamo in copertina è opera del magazine CarBuzz. E il nome? Come appare ovvio, il ''baby'' SUV Lotus non si chiamerà Type 134. Il marchio ha tuttavia già registrato sia il nome Etude, sia Envya: con buona approssimazione, sarà uno di questi due.

Lotus Eletre

ELETTRICO LIGHT In qualunque modo si chiamerà, da Hethel assicurano che sembrerà una Lotus. Sia da ferma, sia con ruote in movimento. Ricordate il mantra di quel genio che era Colin Chapman? Ancora nel 2022, l'amministratore delegato Lotus Matt Windle dichiarava che l'auto sarebbe pesata meno di due tonnellate. ''Sono stati compiuti molti sforzi per garantire che le auto future si comportino in un modo che ci si aspetterebbe da una Lotus'', spiega Johnstone ad Autocar. ''Prendi Eletre: nel suo sviluppo, sono state coinvolte solo persone che capiscono come una Lotus andrebbe guidata. Non è solo un SUV elettrificato con un badge Lotus sopra: è stato progettato fin dall'inizio per sembrare ed essere sentito come Lotus al 100%''.

VEDI ANCHE

Nuovo SUV Lotus in partnership con Alpine?

LA STRANA COPPIA Tutto da soli? Beh, non proprio. Nel 2021 Lotus annunciava la partnership con un altro famoso marchio europeo della categoria ''pesi leggeri'', ovvero Alpine. Sebbene possa sembrare strano collaborare con un rivale diretto, le due società devono essere convinte che ci sia abbastanza spazio sul mercato per entrambe. Alpine ha recentemente mostrato la concept A290_ß, sportiva compatta costruita sulla nuova piattaforma EV CMF-B. Potrebbe essere questa la piattaforma a cui si riferisce Johnstone? Da un punto di vista delle economie di scala, avrebbe senso. Sia per la sportiva pura, cioè il progetto per il quale la joint venture Alpine-Lotus è già certa, sia per il SUV anti Macan. Presto, aggiornamenti.

Fonti: Autocar UK, CarBuzz

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/05/2023