Lotus Envya, prime foto spia della nuova sportiva inglese. Elettrica, of course

Continua la rivoluzione Lotus, che accanto alla sua più “tradizionale” Emira (disponibile con motore da 2 litri e nella più performante variante V6) ha presentato qualche tempo fa Eletre, il suo primo SUV 100% elettrico. La gamma di auto a batteria della storica case inglese si amplierà il prossimo anno con la Envya, sportiva basata sulla piattaforma SEA - Sustainable Experience Architecture della prossima Polestar 5 (che insieme a Lotus e Volvo fa parte del gruppo cinese Geely).

Lotus Envya, visuale frontale

ARIA DI FAMIGLIA Nome in codice Type 133, la prossima Lotus manterrà l’iniziale E del nome e lo stile introdotto con Eletre, con la firma luminosa a LED alle estremità del cofano e i gruppi ottici a matrice di LED su un secondo livello, annegati nella grande calandra anteriore. Corto il cofano, con passaruota bombati da vera sportiva, linea arcuata del tetto che si fonde nel piccolo codino dove si intravede uno spoiler dinamico che rientra automaticamente a bassa velocità. Tra camuffature e neve accumulata, più enigmatico decifrare il disegno dei fari posteriori.

Lotus Envya, visuale laterale

INTERNI E MOTORI Prevedibile immagine che gli interni di nuova Lotus Envya riprenda quelli della Eletre, con il grande schermo centrale dell’infotainment e i due display digitali per pilota e passeggero. Per quanto riguarda le motorizzazioni, anche in questo caso possiamo immaginare una sinergia tra i due modelli, con una coppia di motori elettrici - uno per asse - a fornire una potenza di almeno 600 CV, senza escludere la possibilità di una versione ad alte prestazioni con tre motori elettrici, e una potenza che sfiora i 900 CV; la capacità della batteria, invece, dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 kWh.

Lotus Envya, visuale posteriore

QUANDO ARRIVA Prevista inizialmente per il 2023, la presentazione della nuova Lotus Envya non è prevista prima del prossimo anno, con l’arrivo nelle concessionarie qualche mese più tardi. Facendo due rapidi conti, più o meno per quando dovrebbe arrivare anche il primo restyling di Porsche Taycan...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/02/2023