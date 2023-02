Nemmeno la neve ferma la nuova Himalayan 450! Video e foto spia

Se ne parla da oltre un anno ed è stata avvistata innumerevoli volte. Sto parlando della nuova Himalayan 450, l'enduro per eccellenza di Royal Enfield. Tanti aggiornamenti a livello tecnico che sembrano essere confermati anche dall'ultima apparizione: la nuova quattroemmezzo è stata immortalata in un video durante i test in altura tra India e Tibet.

High altitude & snow testing of the upcoming @royalenfield Himalayan 450 starts. Spied between Khardung la and Nubra valley by one of my trusted local drivers.



More details soon! @91Trucks #Himalayan450 pic.twitter.com/uP47dYycnE