Royal Enfield One Ride 2023: al raduno 85 concessionarie e oltre 3.000 moto

Domenica 17 settembre si è tenuto il raduno One Ride 2023, evento che raccoglie gli appassionati Royal Enfield in tutto il mondo

One Ride, evento che la scorsa domenica ha radunato gli appassionati Royal Enfield in tutto il mondo, ha registrato in Italia un record di presenze, con 85 concessionari e oltre 3.000 moto del brand indiano.

PER GLI APPASSIONATI One Ride, la giornata mondiale che Royal Enfield dedica ai propri Enfielder, è contraddistinta dai tantissimi motoraduni in diverse città d’Italia, Europa e del mondo. Racconti, esperienze di viaggio in ogni angolo del mondo, attraverso il famoso “Slow Ride”, approccio motociclistico volto alla valorizzazione del viaggio e del territorio, ovviamente scandito dal sound dei motori Royal Enfield.

NON SOLO MOTO Ma One Ride 2023 è stato, ancora una volta, occasione per ricordare l’attenzione verso l’ambiente che Royal Enfield dedica quotidianamente, con il supporto attivo di progetti di ecosostenibilità insieme a partner green come Treedom. Giunta alla dodicesima edizione, One Ride è stata una grandiosa occasione per incontrarsi, viaggiare insieme, condividere la medesima passione e sentirsi parte attiva di una fantastica community, il tutto orgogliosamente in sella a milioni di Royal Enfield in Italia e in tutto il mondo.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/09/2023