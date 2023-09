Royal Enfield Shotgun 650: la nuova bobber è in arrivo

Per una Royal Enfield del passato, la Project Origin – replica della prima moto della Casa indiana – e una del presente, la HNTR 350 – naked del 2022 che ha raggiunto le 200.000 unità vendute nel mondo – c'è una moto tutta nuova, la Shotgun 650. Due anni dopo la prima apparizione la bobber pare in procinto di fare il suo debutto in versione definitiva.

2 ANNI DOPO La prima assoluta della Shotgun 650 è stata a EICMA 2021. All'epoca soprannominata SG650, la bobber fece la sua comparsa allo stand Royal Enfield sotto forma di prototipo ma ora, due anni dopo, sembra pronta ad arrivare in versione definitiva. L'EPA – Environmental Protection Agency – ente che si occupa di emissioni e inquinamento negli USA, avrebbe vagliato e approvato per il 2024 la Shotgun.

UN'ALTRA 650 L'ultima arrivata nella gamma 650 è la Super Meteor e la Shotgun ha tutta l'idea di prendere in prestito molte soluzioni proprio dalla custom. Oltre al bicilindrico parallelo frontemarcia da 648 cc per 47 CV e 52 Nm di coppia, la bobber Royal Enfield attingerebbe anche sul fronte di telaio – magari leggermente modificato – forcella a steli rovesciati Showa, coppia di ammortizzatori e impianto frenante ByBre. Tanto in comune ma anche delle differenze, ovviamente: manubrio più stretto e basso, sella monoposto ''sospesa'' e in posizione rialzata, per una posizione di guida tipicamente da bobber. EICMA 2023 potrebbe essere il trampolino di lancio per la novità Royal Enfield, esattamente due anni dopo il debutto del concept.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/09/2023