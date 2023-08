HNTR 350: i motivi del successo planetario della piccola Royal Enfield

La Hunter 350 è arrivata sul mercato globale nel 2022 – da noi cambiando nome in HNTR – e da subito ha fatto intendere che avrebbe convinto, forse anche più delle altre 350 della gamma. Oggi, a distanza di poco meno di un anno dal suo sbarco nel nostro Paese, ha raggiunto quota 200.000 unità vendute in tutto il mondo. Ecco quali sono, secondo me, le ragioni del suo successo.

ALL'ESTERO Sono bastati sette mesi per raggiungere quota 100.000 unità e in altri cinque la cifra è raddoppiata. Il maggiore fautore di questo successo è il mercato asiatico naturalmente – regno incontrastato delle piccole cilindrate – con India, Indonesia, Giappone, Corea, Tailandia, Filippine, Australia e Nuova Zelanda a farla da padroni. La Hunter 350, però, ha riscosso un notevole successo anche in Sudamerica, tra Argentina, Colombia e Messico.

La Royal Enfield HNTR 350

IN ITALIA Anche in Europa, però, la piccola treemmezzo ha convinto, tra Germania, Francia, Regno Unito e Italia. Nel nostro Paese, infatti, i dati sul mercato moto di luglio, indicano la HNTR 350 come la Royal Enfield più venduta, al 13° posto assoluto, con 1.522 unità, sul terzo gradino del podio nella categoria ''naked'', seconda solo a Moto Guzzi V7 e Honda CB750 Hornet.

Royal Enfield HNTR 350: piccola, ma con carattere

I MOTIVI DEL SUCCESSO Quanto abbia trovato valida l'ultima arrivata nella gamma 350 ve l'ho raccontato in occasione del lancio stampa, ribadendo poi il concetto nel corso della nostra prova-Cool Factor della HNTR 350, che trovate qui. Buona qualità costruttiva – ottima se si guarda al prezzo, ma ci arriveremo tra un attimo – giusto mix tra linea retrò e moderna, colorazioni accattivanti e una guida davvero divertente. Il monocilindrico raffreddato ad aria e olio, infatti, è un piacere da utilizzare trotterellando in città e permette, una volta fuori dalle mura, di sfruttarne praticamente il 100% del potenziale senza remore, con prestazioni gradevoli e un impegno contenuto. La HNTR è la più agile delle treemmezzo Royal Enfield e, se in città ciò va a vantaggio della guida nel traffico, in extraurbano questa caratteristica si tramuta in una straordinaria capacità di giocare tra le curve, assecondati da una bella stabilità. La HNTR, insomma, ha il dono di far appassionare chi si avvicina al mondo delle due ruote ma anche di stuzzicare chi di moto ne ha già guidate un po'... Con un prezzo a partire da 4.300 euro, poi, gioca la partita ad armi pari perfino con gli scooter! C'è bisogno di aggiungere altro?

