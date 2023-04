Royal Enfield Super Meteor 650, parola d'ordine qualità. La prova video

Quali sono le caratteristiche che su una cruiser non possono mancare? Sella bassa e comoda, manubrio alto e largo, pedane avanzate e stile senza tempo. A queste però aggiungerei anche il piacere del possesso che, gioco forza, passa attraverso la qualità percepita. Verrebbe dunque da pensare che per mettersi in sella ad una cruiser ben fatta sia necessario un piano infallibile per svaligiare una banca, ma prima di sporcare la vostra fedina penale provate a guardare la Royal Enfield Super Meteor 650. La cruiser indiana ha fatto passi da gigante in termini di qualità… tanto da diventare il suo Cool Factor. Scopriamo perché!

Royal Enfield Super Meteor 650, 3/4 anteriore destro

Per prima cosa parto col dire che la Super Meteor 650 attira gli sguardi, specialmente in questa versione molto “minimalista”, caratterizzata dalla vernice nero lucida che ben contrasta con le cromature. Lo fa perché è una cruiser credibile, autentica nello stile. Della modernità stilistica di alcune competitor qui non c’è traccia, un bel vantaggio per chi è alla ricerca di una moto senza tempo… che non teme il passare degli anni. Ciò non vuol dire che la Super Meteor sia anacronistica, anzi, le luci sono tutte a LED – una prima per Royal Enfiled – e al fianco del quadro strumenti c’è anche il navigatore Turn by Turn Tripper sviluppato con Google.

Royal Enfield Super Meteor 650, dettaglio della strumentazione e del navigatore Tripper

FINITURE DA AMMIRAGLIA La Super Meteor è la punta di diamante della gamma Royal Enfield, il brand indiano ha spinto tanto per aumentare la sua qualità costruttiva e i frutti degli sforzi si vedono tutti sulla cruiser. Se le piccole 350 avevano fatto intravedere l’inversione di tendenza, con la nuova Super Meteor si raggiungono livelli di cura delle finiture e qualità percepita da marchio premium, in barba agli scetticismi del passato. I materiali utilizzati mi convincono, su tutti l’alluminio dei blocchetti e le leve al manubrio, in linea generale c’è tanto ottimo metallo che enfatizza la sensazione di robustezza. Faccio davvero fatica a trovarle qualcosa fuori posto, anche gli inserti in gomma delle pedane e gli interruttori al manubrio sono finemente realizzati.

Royal Enfield Super Meteor 650, aspirazione e scarico sono stati realizzati ad hoc per la cruiser

IN PRIMA VISIONE Sulla Super Meteor tutto è stato realizzato partendo da un foglio bianco. Il telaio in acciaio è stato studiato appositamente per la cruiser, per garantire il classico confort richiesto dal segmento ma anche un’insospettabile piacere di guida lavorando sulla rigidità. Concorre al raggiungimento del piacere di guida la forcella a steli rovesciati da 43 mm marchiata Showa, soluzione inedita per Royal Enfield, non è regolabile mentre la coppia di ammortizzatori sì, su 5 posizioni. Il ruolo da protagonista, però, è ancora riservato al motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 648 cc, 47 CV a 7.250 giri/min e 52,3 Nm a 5.650 giri/min. Rispetto a quello montato su Continental e Interceptor differiscono l’aspirazione e lo scarico, per una caratterizzazione ad hoc, da vera cruiser. Niente ride by wire o mappe motore, qui si fa ancora alla vecchia maniera, peccato solo che così facendo si debba rinunciare al cruise control, utile per settare la velocità e godersi i panorami… ma sempre con un occhio alla strada, mi raccomando.

La qualità passa anche dalla posizione in sella e da ciò che si ha a portata di mano. La seduta è bassa, perfetta per gestire con semplicità i 241 kg in ordine di marcia della Super Meteor, ma soprattutto comoda e ben imbottita. L’ergonomia è riuscita, tutti i comandi sono facilmente raggiungibili e le leve di frizione e freno sono regolabili nella distanza dal manubrio, cosa non scontata visto che spesso mancano su moto che costano il doppio della cruiser indiana.

Royal Enfield Super Meteor 650, uno scatto durante il test

VEDI ANCHE

PASSEGGIANDO O CORRENDO La Super Meter 650 ti mette a tuo agio fin da subito, facile e ben bilanciata – questo è stato un focus per i progettisti - godibile a passeggio, con il bicilindrico che in questa situazione da il meglio di sé. A filo di gas si sfrutta la coppia ben posizionata, ma volendolo stuzzicare si scopre anche una buona predisposizione all’allungo, con il cambio rapido e preciso negli innesti e la rapportatura ben studiata. A ben vedere solo una sesta marcia più lunga avrebbe permesso di tenere i giri motore più bassi a velocità autostradale e a ridurre un po’ le vibrazioni. I consumi sono da vera viaggiatrice, nel nostro percorso misto è emerso un consumo di 25,3 km/l, ottenuto alla vecchia maniera con carta e penna, dato che la strumentazione non lo riporta.

FACCIAMO DUE CURVE? In sella a una cruiser vengono in mente subito gli infiniti rettilinei che attraversano il cuore degli Stati Uniti d’America, con la Super Meteor oltre a questo scenario da sogno avrete anche un’opzione più… frizzante. Come vi dicevo poco sopra il telaio e la ciclistica sono stati studiati per offrire la stabilità tipica delle cruiser ma anche qualità dinamiche quasi da roadster. Il manubrio largo funge da timone e indirizza in maniere piuttosto rapida ed efficace l’anteriore verso il centro della curva, sorprendente anche la luce a terra, per grattare le pedane bisogna quasi volerlo fare di proposito. Nel misto non sarà affilata e rapida come una naked ma se riceverete la chiamata da un amico per andare a caccia di curve potrete rispondere in maniera affermativa. Nel misto stretto l’interasse lungo non lo si può nascondere, ma sulle curve a medio e ampio raggio ha tutte le carte in regola per farvi passare una giornata all’insegna del divertimento.

Royal Enfield Super Meteor 650, il motore è una piacevole conferma

SPUNTI PER IL FUTURO Quando si parla di cruiser la comodità di marcia è un tema importante. In linea generale definirei la Super Meteor 650 una moto confortevole, sulle asperità mi ha colpito favorevolmente il comportamento della forcella, che riesce a digerire senza particolari problemi anche l’asfalto più rovinato. Al posteriore la musica è diversa: la taratura sostenuta della coppia di ammortizzatori e la corsa ridotta fanno si che gli scossoni s’avvertano sul fondoschiena, con la sella confort il problema potrebbe essere parzialmente ridotto ma non risolto del tutto. Piuttosto singolare è anche il comportamento dell’impianto frenante, l’anteriore spicca per modulabilità ma per perdere tanta velocità in poco spazio va strizzata a dovere la leva. Il posteriore, al contrario, ha un morso pronto fin da subito ma non spicca per modulabilità

Royal Enfield Super Meteor 650 2023

Un’altra freccia nella faretra della Super Meteor è il prezzo. La cruiser Royal Enfield è proposta in due versioni, una più snella e attenta al look, protagonista della nostra prova, e la più accessoriata Super Meteor. Il listino attacca a 7.200 euro per le Astral, per le Interstellar ne servono 7.400. La più ricca versione Tourer Celestial, che include in dotazione parabrezza touring, sella touring deluxe e schienale per il passeggero, è invece proposta a 7.700 euro.

ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 MOTORE bicilindrico parallelo aria/olio, Euro5 CILINDRATA 648 cc POTENZA 47 CV a 7.250 giri/min COPPIA 52,3 Nm a 5.650 giri/min PESO 241 kg o.d.m. PREZZO Da 7.200 euro

ABBIGLIAMENTO

Casco Scorpion EXO-Combat II

Giacca Tucano Urbano Iceman

Guanti LS2 Urbs

Jeans LS2

Scarpe TCX Street 3